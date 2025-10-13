Vatreni su ponovo pokazali da su najbolji: Tko vas je najviše oduševio?

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Gibratar rezultatom 3:0 i na taj način 'praktički' osigurala plasman na Svjetskom prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Za utakmicu protiv Gibraltara izbornik Zlatko Dalić je napravio sve izmjene u udarnoj momčadi, a suparnika je načeo Toni Fruk u 30. minuti, što je igraču Rijeke bio premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. U 55. minuti Lovro Majer nije realizirao jedanaesterac za 2-0, njegov je udarac obranio vratar Gibraltara Hankins. Pobjednik je odlučen golom Luke Sučića u 78. minuti, što je i njemu bio prvi gol u dresu Hrvatske, dok je konačnih 3-0 postavio Martin Erlić u 96. minuti. I njemu je to bio reprezentativni prvijenac.

