Počelo je u srijedu navečer u Elcheu sjajnom akcijom i golom Reala u 10. kolu Primere, ali VAR je zbog zaleđa poništio pogodak i tako anulirao čistu magiju igrača Reala iz Madrida.

Dakle, lopta je već nakon nepunih 6 minuta bila u mreži, a briljantnu akciju započeo je, tko drugi nego naš Luka Modrić, koji je desnom munjevito odigrao briljantno dupli pas s Rodrygom, a ovaj produljio do svog kolege iz brazilske reprezentacije Viniciusa Juniora.

Vinicius bio u zaleđu

S lijevog krila Vinicius je, nakon što se sjurio u kazneni prostor, asistirao za Karima Benzemu koji je u ponedjeljak osvojio Zlatnu loptu za najboljeg svjetskog nogometaša za tekuću godinu. Uslijedilo je veselje nogometaša Reala koje je kratko trajalo, jer je Vinicius bio u zaleđu. OVDJE pogledajte tu situaciju.

Valverde zabio 5 minuta kasnije

No nije Real čekao dugo na novi pogodak. Pet minuta kasnije odlični mladi Urugvajac Fede Valverde zabio je za 1:0 sjajan pogodak iz daljine. Urugvajac je došao do lopte u 11. minuti, nakon što su Benzema i Vinicius pucali u blok. Bio je to sedmi pogodak ove sezone za sjajnog veznjaka Reala.