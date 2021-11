Nogometaši Hajduka u susretu su 17. kola Prve HNL na Poljudu uvjerljivo svladali Istru 1961 sa 4-0 (2-0). Strijelci za Splićane bili su Marin Ljubičić (11), Marco Fossatti (27), Filip Krovinović (70) i Marko Livaja (90+2).

Igru svoje momčadi komentirao je nakon utakmice trener Hajduka, Valdas Dambrauskas, koji, pazite sada, nije bio baš prezadovoljan...

"Rezultat nije realan, malo je prevelik. Nismo baš bili savršeni i ima dosta stvari na kojima moramo poraditi. Griješili smo u nekim fazama igre, trebalo nam je previše vremena da vratimo loptu nakon što smo je izgubili i ne smijemo poletjeti nakon ove pobjede. No, naravno da ne možeš biti nezadovoljan kad pobijediš 4:0 i odigraš ovakvu utakmicu", rekao je Dambrauskas nakon utakmice i onda nastavio:

"Jako mi je drago što je Livaja isto zabio gol na samom kraju jer je odigrao odličnu utakmicu. Sve nam je išlo preko njega, nije izgubio nijedan duel, zadržavao je loptu i bio je sjajan. Ponavljam, ovu utakmicu moramo zaboraviti i koncentrirati se na utorak i susret s Lokomotivom u Kupu jer nam je to u ovoj sezoni ključna utakmica", veli trener.

Krovinović je odigrao sjajno, kao i Livaja, ali Biuk i Ljubičić su očito njegov projekt.

"Jako je važno za Krovinovića da igra što je više moguće i da se diže u formi nakon ozljede. On i Livaja imali su maksimalnu slobodu u igri i jako dobro su čitali igru i pogađali trenutak kad da rade presing. Trebat će malo vremena ostalim igračima da to pohvataju, a to nije lako. Što se Biuka i Ljubičića tiče, oni svoju kvalitetu potvrđuju na svakom treningu i zato su u prvoj momčadi. Za mene oni imaju veliku budućnost, ali samo ako nastave ovako raditi. Moraju još malo poraditi na fazi obrane u kojoj nekad kasne, ali u napadačkom dijelu su bili sjajni", rekao je Dambrauskas.