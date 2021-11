Nogometaši Hajduka u susretu su 17. kola Prve HNL na Poljudu uvjerljivo svladali Istru 1961 sa 4-0 (2-0). Strijelci za Splićane bili su Marin Ljubičić (11), Marco Fossatti (27), Filip Krovinović (70) i Marko Livaja (90+2).

Hajduk je furiozno krenuo u dvoboj igran po jakoj kiši te je vrlo brzo stigao i do prednosti. Sjajan dupli pas odigrali su Biuk i Melnjak, mladi Hajdukov veznjak potom je u kaznenom prostoru proigrao svog centarfora koji iz blizine nije mogao promašiti.

Doduše, Ljubičić je samo pet minuta potom promašio iz još bolje situacije, s pet je metara pogodio vratnicu nakon dodavanja Livaje, ali Hajduk je svejedno ubrzo postigao i osiguravajući drugi pogodak. Obrana Puljana uspjela je tek blokirati jedan od brojnih pokušaja domaćih, lopta je stigla do Fossattija koji je zapucao s više od 20 metara te pogodio sam gornji lijevi kut suparničkog gola.

Sjajni golovi Krovinovića i Livaje

U drugom poluvremenu Hajduk je ipak malo smirio tempo, no i u takvom laganijem ritmu je stigao do još dva gola. Sahiti je u 70. minuti projurio po desnom krilu, ubacio u srce kaznenog prostora gdje su istovremeno do lopte stigli Krovinović i Livaja, no udarac prema vratima i pogodak postigao je Krovinović.

Ipak se u posljednjim trenucima susreta u trijelce upisao i najbolji strijelac Hajduka Livaja, njemu je Dolček petom ostavio loptu za udarac sa 20-ak metara, a lopta je odsjela u gornjem desnom kutu.

S ova tri boda Hajduk je stigao na treće mjesto a 30 bodova iz 16 susreta, isti broj bodova ima i druga Rijeka koja je odigrala utakmicu manje, dok je četvrti Dinamo s dva boda i dvije utakmice manje. Na vrhu je Osijek, koji je ranije u petak sa 3-1 svladao Lokomotivu, sa 34 boda iz 16 susreta.

Istra 1961 je osma sa 15 bodova iz 16 susreta, tri manje od sedmog Šibenika, a dva više od devetog Slavena Belupa koji su također odigrali po 16 utakmica.

----------------

PRVA HNL, 17. KOLO, STADION POLJUD, 20:00

HAJDUK - ISTRA 4:0

Sastavi:

Hajduk: Kalinić - Melnjak, Elez, Dimitrov, Lovrencsics - Fossati, Krovinović, Atanasov - Biuk, Livaja, Ljubičić

Istra: Lučić - Hujber, Silva, Perković, Marin - Perera, Mlinar - Lisica, Mišković, Bande - Beljo

----------------

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

Kraj utakmice.

90' + 2' - GOOOOOL! LIVAJAAAAAAA! Fantastičan gol Livaje na samom kraju, ovo mu je jedanaesti i svakako najljepši do sada. Livaja je dovukao loptu do kaznenog prostora zatim je odigrao dupli pas s Dolčekom koji mu je petom vratio loptu i ovaj je onda s ruba kaznenog prostora sjajno pogodio u mrežu.

90' - Igrat će se još dvije minute.

87' - Evo nešto i od Istre, s nekih desetak metara tukao je Serderov, ali otišlo je kraj gola.

84' - Krovinović izlazi uz ovacije jer zaista je odigrao fantastičnu utakmicu danas. Dolček je ušao.

76' - Čalušić i Čolina ulaze, Fossati i Melnjak izlaze.

70' - GOOOOOOOOL! KROVINOVIIIIIĆ! Sahiti je protutnjao po desnoj strani i ubacio po podu u sredinu prema petercu gdje su Livaja i Krovinović gotovo u isto vrijeme pucali. Prvi je loptu ipak dohvatio Krovinović i to je gol.

68' - Sahiti i Mlakar ulaze, Biuk i Ljubičić idu van.

60' - Kiša sve jače pada, a Hajduk je sve bolji i Istra je gotovo bezopasna.

57' - Beljo je sada dočekao jednu sjajnu loptu na rubu peterca, lijepo je primirio, ali je pucao ravno u Kalinića.

51' - Livaja je odlično povukao kroz sredinu i onda proslijedio u kazneni prostor prema Ljubičiću koji je bio gotovo sam pred vratarom, ali mu u noge uklizuje igrač istre i odnosi i njega i loptu. Sudac je samo pokazao da se igra nastavlja, a mladi Hajdukov igrač nije protestirao.

48' - Na Poljudu kiša neumoljivo pada, a teren nije baš u najboljem stanju i uz sve to puše i vjetar.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

45' - Igrat će se još dvije minute.

40' - Puše i dosta jak vjetar na Poljudu.

27' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! FOSSATIIIIIIIIIIIIIIII! Atanasovov udarac odbija se negdje na dvadesetak metara od gola, a tamo Fossati puca isprve i pogađa rašlje za 2:0. Bio je to jedan od najljepših golova ove sezone.

20' - Silva je sada nadskočio igrače Hajduka i pucao glavom nakon centaršuta iz slobodnog udarca, ali nije pogodio gol.

17' - Nemoguće je promašio Ljubičić. Livaja ga je odlično proigrao u kaznenom prostoru, ovaj je zatim primio loptu i čekao da vratar Istre zapliva i onda je u stopostotnoj šansi pogodio stativu.

11' - GOOOOOOOOOOOL! LJUBIČIĆ JE STRIJELAC! Sjajnu je kontru povikao Biuk, zatim je dao na bok za Melnjaka koji pak vraća ponovo u sredinu Biuku koji potom proigrava odlično poziconiranog Ljubičića koji s nekih pet metara iskosa pogađa mrežu.

7' - Na Poljudu pada jaka kiša, a Hajduk je krenuo silovito od samog početka i Istra ne može izaći iz svog kaznenog prostora.

1' - Počela je utakmica.