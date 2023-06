Nogometna reprezentacija Luksemburga priredila je u utorak iznenađenje pobijedivši u susretu 4. kola skupine J kvalifikacija za EURO 2024. u Zenici Bosnu i Hercegovinu s 2-0.

Yvandro Borges Sanches je već u četvrtoj minuti doveo goste u vodstvo. Amir Hadžiahmetović je u 56. minuti mogao izjednačiti, ali nije realizirao jedanaesterac, a dodatan šok je uslijedio u 74. minuti kada je napadač Wigana Danel Sinani zabio za 2-0.

BiH je pružila očajnu igru, a glavne vedete Edin Džeko i Miralem Pjanić su bile nevidljive. Bio je to već treći poraz BiH vrste u prva četiri kola nakon pšto su izgubili i od Slovačke (0-2) i Portugala (0-3).

"Teško je komentirati, neshvatljivo je za mene da se u ovako važnoj utakmici doživi poraz. Ne znam što je bilo, lako je kritizirati sada. Mislim da je vrijeme da se u nogometu u BiH neke stvari promijene jer ovako više ne ide. Kažu da ima kvalitete, ali vjerojatno ima onih koji rade u savezu koji će biti zadovoljni sa porazom", rekao je Vahid Halilhodžić za Novu.bh.

"Netko mora biti odgovoran za to. Stalno je kod nas jedino odgovoran izbornik. Je li samo do izbornika ili dublje pitanje je. Kad dođeš u takvu situaciju moraju se podnijeti kolektivne ostavke. Imam osjećaj da ti ljudi prave budalom nogometni narod koji očekuje pobjede da se malo veseli. To je jedini način da iskali radost. To nije samo jedna utakmica, to je ponos nacije, države. Uh, ne mogu prijeći preko nekih stvari. Najviše me boli što ima onih koji žive u BiH i raduju se ovome."