Nogometaši zagrebačkog Dinama , ako prođu islandski Valur u 1. pretkolu Lige prvaka, u drugom pretkolu će igrati protiv ciparskog prvaka Omonije.

Dinamo je još u ždrijebu mogao dobiti pobjednika iz dvoboja, Slovana iz Bratislave i irskog Shamrock Roversa, te estonske Flore iz Tallinna i malteškog Hiberniansa.

Izbacili Zvezdu

Omonia je je prošle sezone u kvalifikacijama za LP izbacila Ararat, Legiju i Crvenu zvezdu pa ispala u play-offu od grčkog velikana Olympiacosa.

Utakmice 1. pretkola su 6. i 7. odnosno 13. i 14. srpnja, a drugo pretkolo je 20./21. i 27./28. srpnja.

Nyon, ždrijeb 2. prekola Lige prvaka

Put prvaka:

DINAMO/ Valur - Omonia

Slovan Bratislava/ Shamrock Rovers - Flora/ Hibernians

12.06 Par Dinamo - Valur je prvi izvučen, pobjednik tog dvoboja u drugom pretkolu igrat će s najtežim protivnikom od nenositelja, ciparskom Omonijom.

Nogometaši zagrebačkog Dinama u utorak su, nakon ždrijeba u Nyonu, doznali da će u 1. pretkolu Lige prvaka igrati protiv protiv islandskog Valura.

"Očekuje nas jedan malo dalji put u Reykjavík, ali smo zadovoljni. Sva četiri moguća protivnika su bila lagana, odnosno točno toliko lagana da ukoliko mi budemo ozbiljni, studiozni, spremni i željni, moramo biti pobjednici u dvije utakmice. Čeka nas relativno nepoznat protvnik, ali imamo dovoljno vremena da ga prostudiramo i spremimo se za sljedeći krug natjecanja. Oni su već u natjecateljskom ritmu, mislim da su odigrali 6, 7 kola, dobro grabe, trenutno su drugi, s jednim porazom, sve stalo pobjede, i to je sigurno jedan plus za njih. Ali kažem, kvaliteta je neusporedivo na našoj stani, na nama je samo to potvrditi", rekao je trener Dinama Damir Krznar.

Hrvatski prvak je bio postavljen za nositelja, a utakmicu 1. pretkola protiv Valura će igrati kod kuće.Prva utakmica 1. pretkola LP bit će odigrana 6. ili 7. srpnja, dok je uzvrat na rasporedu 13. ili 14. srpnja.

S kim u 2. pretkolu?

Ždrijeb drugog pretkola Lige prvaka bit će održan u srijedu, a Modri su već doznali potencijale protivnike u toj fazi jkvalifikacija.

Ako izbaci Valur, Dinamo će igrati protiv pobjednika iz dvoboja, Slovana iz Bratislave i irskog Shamrock Roversa, estonske Flore iz Tallinna i malteškog Hiberniansa ili ciparske Omonije.