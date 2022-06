UŽIVO

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Parnu, 18 sati

Estonija - Hrvatska 0:0

Estonija: Kivila - Hussar, Allast, Pelt, Liit, Larsen - Valja, Saarma, Jarviste - Lipp, Grauberg

Hrvatska: Kotarski - Krizmanić, Vušković, Soldo, Čolina - Fruk, Kačavenda, Hodža - Vidović, Marin, Šimić

17.00 Stigli su sastavi, hrvatski izbornik Igor Biščan na teren šalje jako ofenzivnu momčad. U vrhu napada istrćat će trojac Šimić-Marin-Vidović.

Hrvatska U21 reprezentacija u srijedu na gostovanju u gradu Parnu igra protiv Estonije (18 sati) posljednju utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Mladi Vatreni u ovaj susret ulaze kao ogromni favoriti, treba naglasiti kako Estonija U21 kroz sve dosadašnje utakmice u skupini nije osvojila ni jedan bod, a nije postigla ni jedan pogodak.

U svakom slučaju Hrvatskoj U21 treba pobjeda, ali možda ni ona neće biti dovoljna za prvo mjesto i direktni plasman na Euro. Trenutačno Norveška U21 ima bod manje, ali i dvije utakmice do kraja kvalifikacija. Norveška U21 nakon ove utakmice Estonaca i Hrvata gostuje kod Finske U21 i potom igra domaći ogled protiv Azerbajdžana U21.

„Prva dva dana su bila dosta teška nakon poraza od Norveške. Puno nas je to pogodilo. Bili smo ljuti i razočarani što smo prokockali jednu veliku priliku, pogotovo jer smo vodili do 91. minute s 2-1. Ali, nažalost se poraz dogodio iako nije trebao. No, znamo da imamo kvalitetu. Napravili smo analizu nakon svega i bit ćemo pravi kod Estonije“, rekao je u utorak prvi vratar Hrvatske U21 Dominik Kotarski.