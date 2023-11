UŽIVO od 15

Istra-Hajduk 0:0

Istra: Majkić - Kadušić, Iovu, Marešić, Devetak - Mlinar, Blagojević, Maurić - Lisica, Erceg, Vuk

Hajduk: Lučić - Sigur, Uremović, Šarlija, Diallo - Žaper, Pukštas - Sahiti, Krovinović, Dajaku - Livaja

Tekst se nastavlja ispod oglasa

-------------------------------------------

Izabranici Mislava Karoglana gostuju u Puli na Aldo Drosini od 15 sati, gdje će tražiti nastavak pozitivnog niza rezultata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posljednji put kada su Bijeli savladali Istru bilo je prije više od godinu dana, 17.07.2022. U međuvremenu dva puta su ovi suparnici na Poljudu odigrali 2:2, a pamti se i poraz u sudačkoj nadoknadi prije skoro tri mjeseca.

Treba napomenuti i kako je posljednji put kada je Hajduk gostovao na Aldo Drosini, Istra slavila s visokih 3:0. Na tribinama se očekuje devet tisuća navijača što bi bio rekord, a stadion je rasprodan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Realno gledano, utakmica bi mogla biti slične dinamike kao u rujnu. Mi naravno želimo imati veći posjed i kontrolu lopte, jer što je ona više kod nas, to je za nas bolje. Hajduk isto teži takvoj kontroli pa ćemo vidjeti kako će se to odvijati. Problem može biti teren, koliko će dopuštati takvu igru. Moramo biti svjesni da će biti teških trenutaka, da ćemo patiti u srazu s liderom, kao što je to bilo u Splitu, ali zato i moramo biti hrabri i vjerovati u sebe", rekao je trener Istre Davide Catala u najavi dvoboja, dok bivši trener Istre Karoglan s druge strane tvrdi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je ovdje puno bolje. Ni veći ni manji motiv. Ne funcioniram na emociji, to je zabranjeno. Koliko god čudno zvučalo, Istra me učinila boljim trenerom. Preporučio bih je svakom treneru. Koliko god bilo neugodno u smislu trajanja, postao sam bolji trener. Ispekao sam zanat. Istru ne vidim kao nešto što se nije trebalo dogoditi. Imam ondje puno prijatelja. Niz igrača mi čestitata na uspjesima, i ne samo igrača. Radujem se što ću vidjeti neke ljude, ali napravit ćemo sve da kući dođemo s bodovima."

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO