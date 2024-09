Mladi Vatreni nastavljaju borbu za Euro, na klupi debitira Olić: 'Treba biti strpljiv'

Hrvatska U-21 reprezentacija u četvrtak od 17 sati nastavlja kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje se igra 2025. godine. Prvi od dva susreta u ovome ciklusu je reprezentacija Farskih Otoka, a to će ujedno biti prvi ispit za novog izbornika U-21 reprezentacije, Ivicu Olića.

UŽIVO OD 17.00

Hrvatska - Farski otoci

Najava:

Mladi Vatreni su u rujnu 2023. godine svladali iste protivnike na gostovanju s 4-2.

"Sigurno da nam je to jako važna utakmica za ovaj tijek kvalifikacija i da se spremamo da od prve minute mi budemo ti koji će diktirati tempo utakmice i, naravno, da pokušamo što prije probiti taj defenzivni blok koji će sigurno ekipa Farskih Otoka pokušati da nam se suprotstavi. Što prije budemo dali gol, to će nam sigurno olakšati puno toga jer ekipa poput njih koju drži rezultat - u Portugalu su uspjeli do 60. minute držati 0:0, a poslije primljenog pogotka su se raspali. Bit će vrlo važno da što prije dođemo do gola, ali ako ne bude, treba biti strpljiv i ne gubiti glavu. Nastavit ćemo igrati ovo što smo pripremili i siguran sam da će na kraju kvaliteta koju imamo u napadu doći do izražaja i da ćemo to znati iskoristiti", kazao je Olić.

Što se igrača tiče, jedini upitan je Franjo Ivanović.

Jedan od strijelaca u prvoj utakmici protiv Farskih Otoka bio je i Marin Ljubičić koji je dobro počeo sezonu. U dosadašnjih pet kola u austrijskoj Bundesligi, za LASK je zabio da pogotka. Istome se nada i u ovoj kvalifikacijskoj utakmici.

Utakmica protiv Farskih Otoka 5. rujna u Sportskom centru Rudeš počinje u 17 sati, a ulaz je slobodan.

