UŽIVO

SuperSport prva HNL, 12. kolo

Split, stadion Poljud. Subota, 8 listopada, početak u 19.05 sati

Hajduk - Varaždin 0:0

Hajduk: L. Kalinić, Mikanović, Elez, Awaziem, Melnjak, Fossati, Krovinović, Atanasov, Sahiti, Biuk, Livaja

Varaždin: -

18.00 Stigao je sastav Hajduka. Trener Bijelih Karoglan na teren šalje ofenzivnu momčad, Livaja i Biuk napadaju goste na Poljudu.

Nogometaši splitskog Hajduka u subotu od 19.05 sati igraju protiv Varaždina na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL.

Bijeli u ovaj susret ulaze kao drugoplasirana momčad na ljestvici, s 11 bodova, ali i jednom utakmicom, manje od prvoplasiranog Dinama. Povratnik u Prvu HNL,Varaždin, je jedno od ugodnijih iznenađenje prvenstva i nakon 11 odigranih kola nalazi se na 5. mjestu ljestvice.

"Varaždin igra najrasterećenije u ligi. Igraju lijep i ofenzivan nogomet, to je njihova tradicija. To je jedina momčad koja je otkinula bodove Dinamu. Moramo im se suprotstaviti pravim planom igre. Drže vratara na 30 metara, to rade jedini u ligi. Moramo se pokušati nametnuti kroz posjed. U Varaždinu su imali 25 udaraca na gol, preživljavali smo. Nismo najbolja momčad protiv lopte u ligi. Radili smo dosta da budemo bolji u presingu. Faza napada nam je sve bolja, ali nisam zadovoljan zadnjom trećinom. Ima statistički pokazatelj broj ulazaka u zadnju trećinu raste, ali odluke i kretnje nisu dobre ", rekao je u najavi ove utakmice trener Hajduka Mislav Karoglan, a strateg Varaždina Mario Kovačević je poručio:

"Kao i pred svaku utakmicu nadam se da će moji igrači dati sve od sebe, da će biti hrabri, odlučni, a motivacije im sigurno neće trebati jer kada se igra na Poljudu protiv Hajduka svaki igrač jedva čeka taj susret jer uvijek je atmosfera na Poljudu prekrasna,a Hajduk je uvijek u vrhu hrvatskog nogometa i za nas predstavlja veliki izazov. U momčadi imamo dosta Dalmatinaca i vjerujem da će oni pokazati dodatni dišpet i htjeti se pokazati pred svojima. Znamo što nas čeka, poštujemo Hajduk, zadržali su ekipu iz prošle godine. Ekipa koja u svojim redovima ima Krovinovića, Livaju i Kalinića na golu je protiv svake momčadi u našoj ligi favorit, posebno kod kuće na Poljudu, ali mi se pripremamo i radimo da bi došli do pozitivnog rezultata, uz sve poštovanje prema Hajduku."