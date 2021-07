Ovog vikenda vraća nam se Prva HNL. Već u petak hrvatski prvak i doprvak Dinamo i Osijek otvaraju svoju sezonu. Dinamo će igrati protiv Slaven Belupa na Maksimiru, dok će Osijek dočekati Šibenik. Trener Dinama Damir Krznar, poslao je na teren prošaranu momčad bez nekolicine ključnih igrača. Tekstni prijenos utakmice Dinama i Slavena pratite uživo na portalu Net.hr od 18:55.

-----------------------

Uživo

Prva HNL, 1. kolo, stadion Maksimir, 18:55

Dinamo - Slaven Belupo 0:1

Dinamo (4-1-4-1): Livaković - Ristovski, Lauritsen, Perić, Štefulj - Franjić - Kastrati, Ivanušec, Gojak, Oršić - Gavranović.

Slaven Belupo (3-4-1-2): Čović - Božić, Paracki, Zirdum - Bogojević, Marina, Glavčić, Laušić - Zvonarek - Mlinarić, Krstanović.

-------------------------

60' - Petković ulazi, Kastrati ide van. Štefulj je vani, a unutra Mišić.

56' - Gavranović je dobio sjajnu loptu s desne strane u kaznenom prostoru i gađao je suprotni kut, ali nije bio precizan.

51' - GOOOOOL! Krstanović! Kakav gol. Livaković je izašao daleko od svojih vrata kako bi ispucao jednu loptu, ali napravio je to jako traljavo i praktički je dodao loptu u noge Krstanoviću, a ovaj je onda s nekih 30 metara opalio na prazan gol i pogodio.

50' - Opasniji je Dinamo u ovom poluvremenu, nešto okomitiji i agresivniji, valjda kreću po pobjedu.

47' - Ristovski je zavrnuo sjajnu loptu s distance prema sredini kaznenog prostora, ali igrači Dinama se nisu baš najbolje snašli.

46' - Počela je utakmica, počela je i kiša na Maksimiru. Ušao je Majer, izlazi Amer Gojak

Kraj prvog dijela.

45' - Igrat će se još minuta.

36' - Zatresla se greda Slavena. Uf, kakva je to lopta bila. Lauritsen je s centra proigrao dugom loptom po zraku proigrao Kastratija koji je ušao iz pozadine na nekih 10 metara od gola. Kastrati je isprve šutirao i prevario golmana, ali je pogodio gredu.

32' - Malo više od pola sata igre je za nama i moramo priznati da je Slaven podosta bolji.

26' - Žuti karton za Marija Marinu, skršio je krvnički Gavranovića i to u vrlo opasnoj zoni tik u šesnaesterac s lijeve strane. Oršić je kasnije zapucao šansu.

24' - Greda Slavena! Preletjela je lopta, izvedena iz slobodnjaka s desne strane, sve u petercu i iznenadila je Livakovića te je pogodila gredu. Kakav bi ovo gol bio.

19' - Bogojević je pokušao iz voleja opaliti iz dosta teške pozicije s desne strane iskosa, ali pogodio je u blok.

18' - Eto ga, sjevnula je kontra Slavena preko lijeve strane i Mlinarić je dobio lijepu loptu na peterac, ali je ostao za milimetar prekratak ispred Perića i lopta je produžila u gol-aut.

15' - Voljeli bismo izdvojiti nešto konkretno, ali konkretnih akcija niti napetosti doista nema. Dinamo prebacuje loptu dodavanjima s jedne strane na drugu, ali Slaven je u čvrstom bloku i ne dozvoljava proboj igračima.

8' - Nema nekih napetosti. Dinamo i dalje pritišće, ali ne baš preagresivno, a Slaven se veoma uspješno brani. Nije bilo značajnijih prilika.

3' - Očekivano. Dinamo dominira na polovici Slavena, a oni se brane u čvrstom bloku i vjerojatno će svoje prilike tražiti iz kontre.

1'- Počela je utakmica.

-------------------------

Uoči otvorenja nove HNL sezone oglasio se Damir Krznar, trener Dinama, koji je rekao da će Dinamu upravo Osijek biti glavni konkurent sljedeće sezone.

"Mislim da ne treba ponovno isticati. Tko je pratio pripreme, zna o čemu pričamo. Osijek je vrlo respektabilno, autoritativno prošao kroz te pripreme, dodatno se osnažio. Tu su naravno i Hajduk i Rijeka, a i uvijek iskoči neki pritajeni favorit tako da očekujemo to i ove godine. Teško je to prognozirati, ali da će liga biti izazovna, da će biti teška, da će se svako od nas iz te "velike četvorke" morati pomučiti za svaki bod, to je sigurno", rekao je, između ostalog, Krznar.

Trener Dinama najavio je i utakmicu sa Slaven Belupom koja stiže nakon što su dinamovci uspješno odradili prvu stepenicu na putu ka Ligi prvaka.

"Slaven je uvijek opasan. I ove utakmice što ispada smo ih dobili glatko, bila je to velika borba. Slaven je momčad koja nam po stilu igre ne odgovara baš, ali smo zbog kvalitete uvijek dobro prolazili, izuzev te utakmice na Maksimiru. Po nekim najavama i naznakama mijenjali su i formaciju tako da nas i tu čeka određena nepoznanica, ali vjerujem da imamo snage, volje i želje", rekao je Krznar.