DALIĆEVA I MODRIĆEVA PRESSICA UOČI SRAZA NA POLJUDU: ‘Nisam bio u pravoj formi, nadam se da ću se popraviti’

Hrvatska je u prošloj utakmici iznenađujuće izgubila od Mađarske

Izbornik hrvatske nacionalne vrste, Zlatko Dalić, najavio je, u društvu kapetana Luke Modrića, utakmicu s Mađarima koja se igra u četvetak u 20 i 45 na splitskom Poljudu u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine.

“Najbitnije je da mi sutra pobjedimo da odigramo dobru utakmicu, a tko će zabiti gol to je namjanji problem”, kazao je Modrić.

Tuče li mu srce zbog igre na Poljudu? “Za sada doro srce tuče. Sretni smo što smo tu na Poljudu, meni ostaje najviše u memoriji utakmica protiv Gurzije gdje nas je pubilka nosila do te podbjede i očekujem sutra takvu atmosferu ako ćemo imati teških trenuitaka. Stvarno se veslimo sutrašnoj utakmici”, kazao je Luka.

Kako s Mađarima?

Izbornik Mađarske rekao je da je navijao za Hrvatsku na SP-u. “Hvala mu na podršci i drago nam je da je navijao za nas. Dolazila nam je tada podrška iz cijelog svijeta osim iz Francuske”, osvrnuo se Modrić na izjave izbornika Mađarske.

“Po meni najvažnije će bit kako će oni ući u utakmicu i kako ćemo se postaviti. Svaki put kada bi bili pravi bili smo nemjerljivo bolja ekipa, morat ćemo odigarti na tim razinama ako želimo pobjedu. Mađari su pokazali kvalitetu i ako nisi na 100 posto da te mogu iznenadit, zato su nas i pobjedili. Imaju kvalitetu i dovoljno opasnosti, mogu nam nauditi. Moramo biti svi na nivou i ovo nam je imperativ pobjediti da bi bili barem malo mirniji”, kazao je kapetan.

Ima li pritiska zbog igre na Poljudu? “Nema pritiska, naprotiv, samo se pozitivno gleda na naš nastup na Poljudu. Očekujemo sjajnu atmosferu i sutra i nadam se da će nas nositi publika do pobjede”, komentirao je Luka.

“Teško mi je reći protiv koga je bilo najteže igrati pa ne bih htio izdvajati tko mi je bio najteži”, odgovorio je Modrić na pitanje Mađara s kim mu je bilo najteže igrati u skupini.

“Ivan i ja jesmo razgovarali, ali o čemu smo pričali, to ću zadržati za sebe. Najvažnije je da je Ivan tu s nama, to je to, idemo svi skupa napred prema jednom cilju”, rekao je Modrić na pitanje o tome što je pričao s Rakitićem oko povratka u reprezentaciju.

Čuje li se s Ćorlukom, Mandžukićem, Srnom? “S tim igračima sam u svakodenvnom kontatku i sigurno ćemo se čuti uoči utakmice i srna se javlja naravno”, odgovorio je na pitanje čuje li se s ikim od umirovljenih.

Tek se oporavio od ozljede. “Imao sam nakon Slovačke i Azera ozljedu aduktora, sada sam u ponom pogonu, ne osjećam tegobe i vraćam se u ritam. Samo mi trebaju minute da se vratim u svoju formu”, kazao je Luka.

Dalićev plan za Mađare

“Mi respektiramo našeg protvinika i neće nas zavarati činjenica da im fali par igrača. Moramo biti maksimalni bez obzira tko igra u sastavu. Bitan je naš pristup naš odnos ali isto tako moramo dati sve od sebe bez obzira na to jesu li oni kompletni”, kaže Dalić.

U prvoj utakmici je poražen. “Znate koliko ja vjerujem našim igračima koliko vjerujem ekipi, moj posao je da napravim rezultat i sačuvam atmosferu i kuću te da popravim svoju formu, protiv Azerbajdžana nisam bio u formi”, rekao je izbornik.

Kakav je plan za Mađare? “S obzirom da smo tu sutra na Poljudu ono što je najvažnije je da igramo s pameću a ne srcem. Nama 1:0 nosi tri boda i to je najvažnije, nema nervoze i nema srljanja. U slovačkoj smo bili dobri, protiv azera nismo jer smo bili nervozni. Mi smo ekipa koja igra nogomet i ako uđemo u nervozu ide kontraefekt. Tražit ću smirenu igru i molim od publike da ne gubi nadu, vjeru i želju, ali ne igra se deset minuta i nego 90 minuta. Sastav ćete znati sutra ja o tome ne govorim prije”, rekao je izbornik.

Povratak na Poljud. “Veseli me da smo tu, mene je ovaj klub odgojio, tu sam proveo sjajne trenutke. Nisam mislio da ću tu biti kao izbornik, moždao kao trener Hajduka, ali kao izbornik ne. Očekujem sinergiju i zajedništvo s tribinama da svi skupa uzmemo pobjedu. Vlašić ili Rakitić? Što god da odlučimo bit će dobro”, rekao je Dalić.

Prije dvije godine preuzeo je reprezentaciju. “Taj je trenutak preokrenuo moj život, nakon te Ukrajine ja živim najljepše dane i nadam se da ćemo to nastaviti. Najvažnije je da imam dobru momčad, dobru publiku i nadam se da će se to tako nastaviti.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić izjavio je u ponedjeljak da su Mađari opasni u prekidima i da će biti teško probiti njihov bunker, ali da neće biti problema ako njegovi izabranici budu odigrali utakmicu kao protiv Slovačke, koju smo prije mjesec dana u gostima dobili sa 4-0. Također, istaknuo je da se veseli utakmici na Poljudu i da očekuje sjajnu podršku navijača.

“Nakon uvjerljive pobjede protiv Slovačke napravio sam pogrešku, pa smo tri dana kasnije protiv Azerbajdžana odigrali 1-1, jer je došlo do pada energije i koncentracije. Pogriješio sam što nisam rotirao nakon Slovačke, trebao sam napraviti određene promjene. Čekaju nas dvije teške utakmice u tri dana i vjerojatno ću koristit 15 ili 16 igrača”, izjavio je Dalić na konferenciji za novinare uoči kvalifikacijskog susreta za Euro 2020. protiv Mađarske, koji će se igrati u četvrtak na splitskom Poljudu.

Kako će igrati Mađari?

Izbornik Dalić očekuje da će Mađari u Splitu igrati defanzivno.

“Oni sigurno imaju samopouzdanje nakon što su nas u ožujku dobili u Budimpešti (2-1). No, vjerojatno će igrati defanzivno, bit će teško probiti taj bunker. Mi ne smijemo srljati, moramo biti oprezni i igrati rasterećeno, bez pritiska pobjede. Ako budemo igrali kao protiv Slovačke onda nećemo imati problema”, rekao je Dalić.

Mađari su u rujnu u Budimpešti neočekivano izgubili od Slovačke (1-2).

“Zbog kartona koje su dobili na toj utakmici ostali su bez motora njihove ekipe veznjaka Adama Nagyja i stopera Botonda Baratha. Mađari igraju na duge lopte, preskaču igru, opasni su u prekidima i imaju nezgodnog napadača Szalaija”, kazao je Dalić i dodao: “Nama su prekidi ostali problem. Ne možeš uvježbavati kako se braniti u prekidima, tu treba pokazati snagu, koncentraciju i želju da ne primiš gol iz prekida”.

Poljud će biti prepun

Nakon dužeg vremena reprezentacija će ponovno igrati u Splitu. Ulaznice za susret protiv Mađarske brzo su rasprodane i očekuje se oko 34 tisuće navijača.

“Veselim se utakmici na Poljudu, i da stadion prima 100.000 gledatelja sigurno bi bio prepun. Očekujem sjajnu podršku navijača i našu pobjedu. Karte su prodane za jedan dan i to pokazuje koliko Split, Dalmacija i Hrvatska vole svoju reprezentaciju”, rekao je Dalić, te je dodao:

“Reprezentacija je igrala premalo utakmica u Splitu, a to nije dobro i to nije nikome na ponos. Problemi koji postoje između HNS-a i Hajduka trebaju se rješavati kroz razgovore i sustav, a nikako preko leđa reprezentacije, koja nema ništa s time”.

Neki igrači u svojim klubovima imaju malu minutažu, poput Rebića i Rakitića.

“Drago mi je da je Rakitić ponovno s nama nakon što je izbivao sa zadnje dvije utakmice reprezentacije. S Rebićem ću razgovarati da vidim u kakvom je stanju. Neki reprezentativci manje igraju u svojim klubovima i nemaju kontinuitet. No, dosad to nikada nije bio problem, jer u reprezentaciji uvijek daju sve od sebe”, dodao je izbornik.

Kapetan Luka Modrić u subotu je u dresu Reala zabio prekrasan gol za pobjedu 4-2 protiv Granade.

“S Modrićem nikada nije bilo problema, bez obzira na minutažu koju ima u klubu. No, sigurno mu je gol donio dodatno samopouzdanje poslije povratka na teren nakon ozljede. A što se tiče medijskih nagađanja o tome hoće li Modrić igrati za reprezentaciju, to nisam želio komentirati jer znamo da bi Luka došao pješice igrati za nacionalnu momčad”, napomenuo je Dalić.