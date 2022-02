DRŽALI SE ZA GLAVE / Užasavajući prizori s HNL derbija. Nogometaš Varaždina doživio strašnu ozljedu, šokirani igrači gledali kako ga Hitna odvozi

Nastavljena je sezona u Drugoj HNL, a prva odigrana utakmica bio je derbi 16. kola u kojem su nogometaši Varaždina, kao domaćini, svladali Orijent 1919 s 2-1. Bio je to dvoboj vodeće dvije momčadi na ljestvici, s tim da je ovakav ishod donio obrat na samom vrhu ljestvice i sada Varaždinci imaju bod više od riječkog sastava. Inače, Varaždin je gubio 0-1 sve do 68. minute, ali je unatoč tome osvojio tri boda. Iako dosta oslabljen u odnosu na prvi dio sezone Orijent 1919 je odigrao odlično prvo poluvrijeme. Bio je opasniji, a sve je naplatio pogotkom za 1-0 u 31. minuti. Strijelac je bio zimsko pojačanje riječkog sastava Dino Dukađin. No, u nastavku su se uloge na travnjaku promijenile te je Varaždin bio sve bolji. Pritisak je prvo naplaćen u 68. minuti kada je nakon prodora Igreca nespretno reagirao gostujući igrač Mulac i ugurao loptu u vlastitu mrežu. Samo dvije minute kasnije dogodio se potpuni preokret, a pogodak za 2-1 je zabio Niko Domjanić, samo nekoliko trenutaka nakon što je ušao u igru. Bio je to konačan rezultat derbija za veliko slavlje domaćih navijača. Dodajmo kako je tešku ozljedu noge tijekom utakmice zadobio domaći igrač Leonard Vuk, puknule su mu obje potkoljenične kosti i po njega je na teren došla hitna pomoć te je odmah prebačen u bolnicu. Igrači na terenu bili su šokirani i držali su se za glavu koliko je strašna ta ozljeda bila.