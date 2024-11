Legenda objasnila: 'Svaka utakmica je posebna i važna, ali ova će biti važnija. Dinamu neće biti lako'

Večeras Dinamo čeka velika utakmica u Ligi prvaka. Modri su na solidnom učinku od četiri boda nakon tri utakmice, a danas ih čeka Slovan. Dinamo u utakmicu ulazi kao favorit i svi navijači, ali i igrači Dinama najavljuju pohod na nova tri boda.

Uoči utakmice razgovarali smo s bivšim igračem Dinama, Rijeke, Sporting Gijona i Panathinaikosa te hrvatskim reprezentativcem, Danielom Šarićem koji je za net.hr najavio današnji veliki susret.

Vaša najava ukratko današnje utakmice.

"Bit će vrlo zanimljivo jer je izrazito bitna utakmica. Svaka utakmica u LP je posebna i važna, ali ova će biti važnija jer Dinamo dolazi kao favorit u Bratislavu i tri boda bi tu mogla biti ključna jer bi eventualnom pobjedom mogli ozbiljno razmišljati o prolasku u daljnju fazu natjecanja."

Jeste li upoznati s ekipom Slovana?

"Znam da su dominantni u slovačkom prvenstvu i to je već dovoljan pokazatelj da su kvalitetna ekipa i da Dinamu neće biti lako. Zadnji su u skupini Lige prvaka, ali imali su vrlo težak raspored. I Celtic i Manchester City i Girona s kojima su igrali su kvalitetniji od njih i ne trebaju biti razočarani što nisu došli do boda. Protiv Dinama vide svoju priliku, najbolju dosad da uzmu bodove i sigurno će biti maksimalno motivirani da pred svojim navijačima dođu do prvih bodova."

Mislite da će Dinamu biti teže nego protiv Salzburga s obzirom na to da se radi o drukčijoj ekipi i da će Dinamo vjerojatno preuzeti inicijativu, a Slovan igrati na kontre?

"Teško je reći hoće li Slovan na domaćem terenu čekati priliku na kontre i prepustiti loptu Dinamu. Igrat će na svom terenu pred punim tribinama i Dinamu neće biti lako. Svaka je utakmica priča za sebe. Dinamo je pokazao pod Bjelicom odlične partije i protiv Monaca i protiv Salzburga, sad igraju protiv drukčije ekipe, ali ako pokažu sličnu igru i želju kao protiv Monaca i Salzburga, Dinamo je favorit."

Danas se pojavila informacija da je Baturina odbio Real Madrid, kako vidite njegovu budućnost u Dinamu?

"Radi se o ogromnom potencijalu i siguran sam da će kao i do sada napraviti što je najbolje za svoju budućnost. Vjerujem da će dobro izabrati kojem će se europskom klubu pridružiti, a hoće li to biti za pola godine, godinu ili dvije ne znam. Sigurno da je odlična stvar što Dinamo i Hrvatska imaju takvog igrača koji će sigurno postati svjetska klasa gdje god da nastavi svoju karijeru", zaključio je Daniel Šarić.

Utakmica se igra u ranijem terminu, 18:45 na stadionu Tehelne pole u Bratislavi pred ispunjenim tribinama koje primaju 22.500 ljudi, a Dinamo će imati 1.125 svojih navijača.

