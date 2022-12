Nadzorni odbor Dinama u četvrtak je održao treću sjednicu i razriješio dužnosti člana Uprave Krešimira Antolića. Antolićevo razrješenje izglasano je na Skupštini, da bi Izvršni odbor odbio taj prijedlog, a Nadzorni odbor tvrdi da ga je Izvršni odbor bio dužan smijeniti. Izvršni odbor tu odluku nije potvrdio, sa sedam glasova protiv i šest za.

Predsjednik Dinama Mirko Barišić u intervjuu za Sportske novosti progovorio je o krizi u Dinamu, koja tjednima puni medijske stupce.

"Ne postoji kriza upravljanja! Klubom upravlja izabrana Uprava uz potporu Izvršnog odbora i predsjednika kluba. Tu imam potrebu istaknuti da se intenzivno radi na pripremi projekta izgradnje novog stadiona", istaknuo je u uvodu Barišić pa se osvrnuo na status Krešimira Antolića:

"Scenarij smjene gospodina Krešimira Antolića izveden je na temelju zahtjeva 41 člana Skupštine, bez proširenja predloženog dnevnog reda tom točkom. O tome ja kao predsjednik kluba nisam bio obaviješten. U raspravi o razlozima smjene jedino je posebno naglašeno da se kao član Uprave odupire miješanju i nametanju odluka Upravi kluba od stranih subjekata, odnosno, Zdravka Mamića. Po ocjeni većine u Izvršnom odboru, taj razlog smjene je odbijen. Imenovanje i razrješenje Uprave kluba je posebna statutarna ovlast Izvršnog odbora. Valja istaknuti da Uprava svoje odluke donosi samostalno i bez prisile i utjecaja bilo koga. U ovom trenutku Krešimir Antolić je član Uprave kluba i dužan je obavljati poslove za koje je zadužen kao član Uprave."

Potom je Barišić govorio o bivšem čelniku Modrih, a sada osuđeniku i bjeguncu od hrvatskog pravosuđa Zdravku Mamiću, kojemu je odlučio okrenuti leđa.

"Ja nikome ne okrećem leđa, svakoga gledam u lice, pa tako i Zdravku Mamiću. Pravni status Zdravka Mamića jest da je osuđenik i bjegunac, a mi i on to moramo prihvatiti. U Dinamu je do donošenja presude Zdravko Mamić bio savjetnik kluba. U najboljoj nakani očekivali smo da svojim iskustvom i savjetima pomogne da u sportskom sektoru aktivnosti teku bez većih poteškoća. Valja naglasiti da u svim tim aktivnostima konačne odluke donosi Uprava kluba. Nakon potvrde presude, sve njegove aktivnosti su ukinute", poručio je Barišić.