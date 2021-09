Ne prestaju stizati hvalospjevi na račun jučerašnjeg fantastičnog reprezentativnog debija golmana Osijeka Ivice Ivušića, koji je svojim obranama spasio Hrvatsku u Bratislavi protiv Slovačke i sačuvao mrežu a samim time i pobjedu, bitnu u lovu na SP. Neočekivani junak Vatrenih na stadionu Tehelné pole, domu Slovana, pokazao je i dokazao zašto je u krugu najboljih HNL golmana.

Preko noći Hrvatska dobila novog heroja

Hrvatska je tako doslovno preko noći dobila novog heroja nacije. Ivica Ivušić je otkriće za širu javnost koja baš ne prati HNL, a oni koji dugo znaju za njega samo su potvrdili svoje mišljenje da se radi o odličnom golmanu.

Razmišljali smo koga nazvati da nam prokomentira Ivušića, kaže koju toplu i lijepu o novom heroju nacije. Naravno, prvo nam je napamet pao Nenad Bjelica, glavni strateg Osijeka ali on nas je uputio na jednu drugu osobu...

"Mislim da je najprikladnije da o njemu govori njegov trener Čavlina koji ima najveće zasluge za njegov razvoj", poručio nam je Bjelica. A kad Bjelko tako nešto kaže, onda nema razloga da nije tako, da u njega sumnjamo...

Godinu dana rade zajedno u Osijeku

"Ma nisam ja najzaslužniji, radio je Ivica i sa drugim trenerima vratara, s nekima i duže nego samnom dosad", skromno nam je rekao Silvije Čavlina koji s Ivušićem blisko surađuje kao trener golmana u Osijeku. Već godinu dana njih dvoje su nogometno prst i nokat...

"Od prvog dana kad sam došao sam vidio da je dečko izuzetno karakteran, fokusiran, pozitivan i koji unatoč svojoj dobroj poziciji, prvoj kao vratara Osijeka, bio spreman učiti, upijati. Njemu je sad ovo u principu treća godina u klubu a ja zadnjih godinu dana radim s njim, od kad sam s Bjelicom došao u stožeru, tamo od 10. rujna prošle godine. Taman godinu dana otprilike. Emotivan je što se tiče nogometa, baš kad ovako razmišljam, govorim o njemu... Ono što je nama najvažnije, Ivica je čovjek u kojeg se možemo pouzdati. Takva nam je situacija bila u Dinamu s Livakovićem, gdje je momčad imala sigurnost i mirnoću i na kraju krajeva, Ivušić nam je donio pregršt bodova s tim da nam niti jedan jedini bod nije oduzeo. Ma perfektan učinak. Uvijek je s obje noge na zemlji, jako motiviran za rad. Ne leti visoko unatoč statusu u klubu kojeg ima i učinku", kazao nam u uvodu razgovora Silvije Čavlina i nastavio:

'Uvijek nam daje impuls'

"Našim dolaskom naše utakmice su postale takve da nam suparnik baš i nije stvarao puno šansi. On je nama u jednoj ili eventualno dvije prilike koje ti stvori suparnik, on je svaki put vrhunski reagirao, držao nam je rezultatsku pozitivu i ostavio nas u igri za bilo što. Uvijek nam je davao impuls. To je sjajno, to je vrhunski", priča nam Čavlina.

U sezoni 2019./20. imao je Ivušić 18 utakmica vez primljenog gola, a prošle sezone je poboljšao svoj rekord, nije primio gol u čak 20 utakmica. U posljednje tri sezone dokazao je kako je jedan od najboljih golmana HNL-a. Upravo to ga je i dovelo u reprezentaciju Hrvatske.

"Bio je oduševljen kad je dobio poziv u reprezentaciju. Čitava momčad, imamo tu jednu našu wapp grupu, svi su bili oduševljeni, svi su mu čestitali. On mi je isto poslao poruku da je dobio poziv i zahvaljivao mi se. Nemaš mi se što zahvaljivati, pa ti si svojim radom to zaslužio, samo radom. On je po meni zaslužio sve što mu se događa, radnik je i lider ove momčadi".

Naravno da se Ivica Ivušić odmah nakon pobjede u Slovačkoj javio u njihovu wapp grupu...

"Čestitao sam mu a on se zahvalio i prije, kad nismo ni znali tko će braniti i nakon nje kad je napravio to što je napravio. Rekao mi je hvala šefe, to je vaša zasluga. Ma gledajte, nisam samo ja tu, i glavni trener njemu daje sigurnost znate. Isto kao što i ja pričam s njim i dajem mu određenu sigurnost tako priča o trener Bjelica. Ako nemaš podršku glavnog trenera, ma uzalud sve. Važan mu je odnos kompletne momčadi, u našem se još može nešto izgladiti. To mu daje mirnoću da ne odlučuje dvaput o jednoj odluci. Znači, u reakciji vratar ima samo jedno pravo odlučiti, jednu šansu. Maksimalno je stoga fokusiran bilo gdje, od treninga do utakmice, prijateljske, službene, reprezentativne evo isto vidimo. Ima odluku, ne razmišlja puno zbog mirnoće koju ima i reagira uspješno".

'Nije on tu zbog mene nego ja zbog njega'

Dolaskom Bjelice i njegovog stručnog stožera u Osijek Ivušić se morao odjednom prilagoditi na nove ljude i nove segmente u treningu, nova mišljenja, filozofija, pristup, pogled. I da, novog trenera vratara. Prije Čavline, dvije godine je radio s drugim...

"Uhodavali smo se, htjeli smo ići korak po korak, nisam ništa htio forsirati. Čisto da uđe u moj rad, moj neki sistem, da ga vidi, da ga osjeti. Pričali smo odgovarali mu to, ne odgovara, uvijek tražimo balans. Nije on tu zbog mene nego ja zbog njega. Treća godina mu je ovo kako brani i napokon se stabilizirao. Sad s tim iskustvom, utakmicama izrasta. Njegov talent sad dolazi do izražaja. On trenutno na takvom nivou, u takvoj formi da je mogao pokazati najbolje. Ima puno mojih kolega koji su prije radili s njim, Domagoj Malovan koji je prije rado dvije godine. Drago m je i radi Livakovića koji je isto fantastičan vratar. Da, vratari su nam najmanji problem u reprezentaciji. Dominik je po meni vratar koji je vrh, nećemo fulati niti s jednim niti s drugim".

Kad je Ivušić jučer izluđivao Slovake, u trenucima njegove noći za pamćenje, debija, Čavlina je bio emotivan. Posebno ga je oduševila ona obrana u 26., kad je glavom, ne rukama, obranio odličnu priliku s desne strane iz kosa Roberta Maka. A tek one u posljednjim trenucima utakmice...

'To što je skinuo Maku, to je za mene bila najvažnija obrana'

"To što je skinuo Maku, to je za mene bila najvažnija obrana. Tu da je Hrvatska primila gol, bila bi u rezultatskom minusu, tu pak pada psiha nama a Slovacima raste. Upitno bi bio daljnji tijek susreta za Vatrene. Ta prva njegova je bila najvrijednija. Pa onaj šut ispod prečke, fantastično je reagirao. Uz Broza, on je bio najzaslužniji za važnu pobjedu koja ti daje mirnoću za dalje, kao i druge mogućnosti za Sloveniju. Znači, protiv Slovenije će Hrvatska biti bez pritiska, imperativa moramo. Uvijek sam emotivan što se tiče mojih golmana, imam prijateljski odnos s njima, i s Dominikom i s Ivicom imam prijateljski odnos. Tražim jedan prijateljski odnos, da mi se mogu povjeriti, ako im što smeta, bilo što, nevezano za sport nego i privatno. Vesele me njihovi uspjesi".

Ivušić se sad očekuje na golu protiv Slovenije, ne samo zbog izdanja protiv Slovaka nego i zbog situacije s Livakovićem.

"Ne znam kakva je situacija s Livijem ali nema potrebe ništa riskirati. Domagoj će biti spreman za drugi ciklus, on je prvi naš vratar. Ma nemamo problema u tom segmentu, u drugom se možda malo mučimo ali na poziciji golmana smo super dobri", zaključio je Silvije Čavlina.