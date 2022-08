POGLEDI U TAMI / Upaljen alarm u Man Unitedu nakon horora u sjevernom Londonu: Erik ten Hag proglasio 'kod crveno' i kaznio Ronalda i društvo

Menadžer Man Uniteda Erik ten Hag otkazao je momčadi slobodan dan i dovukao neuspjele protiv Brentforda danas na trening nakon horora u sjevernom Londonu i poraza 4-0, javlja britanski čitani tabloid The Sun. Nakon puta u London igrači su trebali u nedjelju imati slobodan dan, ali Erik ten Hag nije im htio davati nikakav slobodni dan nakon debakla, pa im je nedjelju učinio radnom. Dao im je dodatni kažnjenički trening... Crveni vragovi doživjeli su ponižavajući poraz od Brentforda u subotu nakon što su primili četiri gola u prvih 35 minuta. Unitedu je to bio drugi uzastopni poraz nakon 2-1 poraza od Brightona u njihovoj prvoj utakmici Premier lige, a Ten Hag je nakon poraza jučer u Brentfordu oštro kritizirao svoje igrače. "To je smeće što smo odigrali i jadno je. Trebaju nam viši standardi od toga, to je jasno. Moramo odraditi svoj posao, a nismo. Moramo se promijeniti, to je sasvim jasno. Mislim, da vi u 35 minuta primite četiri gola, na nemoguće... Momčad mora preuzeti odgovornost. Jako mi je žao navijača. Iznevjerili smo ih. Moramo preuzeti odgovornost na terenu. Kao momčad i kao pojedinci, to je ono što nismo napravili. Ono što sam od njih tražio je da igraju s vjerom i odgovornošću za svoju izvedbu. To je ono što nismo učinili", izjavio je Ten Hag. Vratar Man Uniteda David De Gea, koji je bio krivac za dva gola od četiri primljena gola, složio se sa svojim menadžerom i sugerirao da njegova momčad pati još od od mamurluka od prošle sezone. “Kada nešto pođe po zlu, ljudi se uspaniče. Teško je. Ali moramo učiti, imamo novog izbornika i neke nove igrače. Moramo biti pozitivniji, nastaviti učiti i usavršavati se. “Radi se o pobjeđivanju u utakmicama. Čim pobijedimo jednu, dvije utakmice, počet ćemo se osjećati bolje i pozitivnije.” De Gea je također dao uvid u Ten Hagov način razmišljanja u poluvremenu dok je pokušavao preokrenuti utakmicu. Upitan što je Nizozemac pričao u svlačionici, De Gea je odgovorio: “Da je naša igra bila neprihvatljiva, sve što smo radili na terenu. Ništa drugo da vam budem iskren. Bilo je užasno. Sada se moramo držati zajedno kao tim, trenirati još jače i još bolje, ne mogu reći više da budem iskren."