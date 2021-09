Manchester United pobijedio je na gostovanju u Londonu West Ham s 2:1.

West Ham je poveo uz veliku dozu sreće u 30. minuti kada je udarac Benrahme sa 20-ak metara pogodio blok Varanea, lopta je promijenila smjer i prevarila De Geu. No, od tog trenutka pa do kraja utakmice United je dominirao terenom i zasluženo stigao do tri boda iako je domaći sastav u posljednjoj minuti sudačke nadoknade imao priliku spasiti bod iz kaznenog udarca.

Sudački previdi

Gosti s Old Trafforda poravnali su već u 34. minuti kada je Cristiano Ronaldo iz drugog pokušaja svladao Fabianskog. Poljski vratar odbio je prvi pokušaj Portugalca, ali lopta se vratila na nogu Ronaldu koji nije propustio drugu priliku. U drugom poluvremenu glavni sudac Atkinskon nije dosudio čak tri kaznena udarca za goste, dva kod rezultata 1-1, a jedan kod 2-1 za United, svaki put braniči domaćih služili su se nogama i rukama kako bi zaustavili Ronalda.

Ipak, usprkos nevjerojatnim sudačkim previdima, United je poveo u 89. minuti prekrasnim udarcem Lingarda, igrača koji je drugi dio prošle sezone s puno uspjeha igrao upravo za West Ham. Iako nije dosudio čisti kazneni udarac za United u prvoj minuti sudačke nadoknade, Atkinson je na intervenciju VAR-a, koja je izostala prilikom prekršaja na Ronaldu, u trećoj minuti nadoknade dosudio kazneni udarac za West Ham zbog igranja rukom Shawa u svom kaznenom prostoru.

De Gea spasitelj

Menadžer West Hama David Moyes tada je u igru odlučio uvesti kapetana momčadi i primarnog izvođača udaraca s bijele točke Noblea koji je odmah uzeo loptu i prihvatio se izvođenja kaznenog udarca. No, njegov pokušaj izvrsno je obranio De Gea i spasio pobjedu gostiju.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić igrao je do 67. minute za West Ham kojemu je ovo prvi poraz u sezoni, "čekićari" su sada osmi s osam bodova, dok se United pridružio Liverpoolu na vrhu ljestvice sa 13 bodova.

U drugom susretu igranom u isto vrijeme Brighton and Hove Albion je svladao Leicester City sa 2-1 (1-0). Domaći su poveli sa 2-0 golovima Maupaya (35-11m) i Welbecka (50), a na 2-1 smanjio je Vardy (61). Brighton je visoko na trećem mjestu sa 12 bodova, dok je Leicester 12. sa šest.