freemail
STRAVA

Umro nogometaš (21), klub objavio bolnu poruku: 'S velikom tugom se opraštamo od Davida'

Umro nogometaš (21), klub objavio bolnu poruku: 'S velikom tugom se opraštamo od Davida'
Foto: Jacci DiCarlo/Alamy/Profimedia

On je drugi srpski nogometaš koji je umro u posljednja dva dana

12.3.2026.
17:30
M.G.
Jacci DiCarlo/Alamy/Profimedia
Umro je srpski nogometaš David Jojić (25), potvrdio je na društvenim mrežama njegov bivši klub Avala.

Od Jojijića Avala se oprostila kratkom i emotivnom porukom:

"S velikom tugom opraštamo se od našeg priatelja i bivšeg igrača Davida. Nađi svoj mir i počivaj u miru".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovo je već druga smrt mladog srpskog nogometaša u posljednja dva dana. U srijedu je objavljeno da je umro 23-godišnji nogometaš Mladosti iz Omoljice Petar Vučinić.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

 

