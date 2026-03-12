Umro nogometaš (21), klub objavio bolnu poruku: 'S velikom tugom se opraštamo od Davida'

Umro je srpski nogometaš David Jojić (25), potvrdio je na društvenim mrežama njegov bivši klub Avala.

Od Jojijića Avala se oprostila kratkom i emotivnom porukom:

"S velikom tugom opraštamo se od našeg priatelja i bivšeg igrača Davida. Nađi svoj mir i počivaj u miru".

Ovo je već druga smrt mladog srpskog nogometaša u posljednja dva dana. U srijedu je objavljeno da je umro 23-godišnji nogometaš Mladosti iz Omoljice Petar Vučinić.

