Preminuo je nizozemski novinar Thijs Slegers (46), potvrdio je PSV, u kojemu je radio kao glasnogovornik. Slegersu je 2020. dijagnosticirana akutna leukemija, a liječnici su mu početkom ove godine rekli da ga više ne mogu liječiti.

Slegers je bio jako dobar prijatelj sa Zlatanom Ibrahimovićem. Nedavno je gostovao u jednoj TV emisiji, u koju se Zlatan uključio i održao emotivan govor.

Voditeljica je tada upitala Zlatana sjeća li se trenutka kad je upoznao Thijsa. Uslijedio je emotivni govor 41-godišnjeg napadača Milana koji je Thijsa upoznao igrajući u Ajaxu....

Medijski sramežljiv stav Šveđanina učinio je dobar odnos sa Slegersom posebnim...

“U to vrijeme nisam imao dobar odnos s novinarima. Zapravo, novinari su bili moji neprijatelji. Ali prišao mi je Thijs Slegers. Otišli smo na večeru i od tada smo postali dobri prijatelji. Zajedno smo igrali tenis, često se sretali i on mi je redovito pomagao. Dao mi je podršku koja mi je bila potrebna u karijeri", izjavio je Ibra, prenosi Tubantia.

'Volim te, prijatelju'

"Uvijek ću se sjećati toga. On je bio moj jedini prijatelj u Nizozemskoj, kada sam bio izgubljen, mlad, zbunjen i mislio da nemam nikoga. Pojavio se taj novinar koji me sam kontaktirao i, moram reći, u tom vremenu novinari nisu bili moji prijatelji. Ali on mi se odlučio sam javiti, napraviti taj prvi kontakt, našli smo se na ručku i od tada smo postali jako dobri prijatelji. Igrali smo tenis zajedno, družili se, on mi je jako puno pomogao, dao mi je uvid u to kako stvari funkcioniraju u Nizozemskoj. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvijek sam mu ostao zahvalan na svemu", rekao je Ibrahimović čije su riječi prenijeli nizozemski, ali i ostali brojni svjetski mediji.

"Uvijek je bio u mom srcu. Thijs, jedino što želim reći sada je da te volim, moj prijatelju", dodao je Ibra i rasplakao se, a zatim suze nije mogao zaustaviti ni sam Thijs.