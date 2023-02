Možda je uvijek spreman na zafrkanciju, možda s njim nema šale jer će te "stepiti", ali švedski nogometni genij, veliki Zlatan Ibrahimović odmija zvan Ibra, pokazao je svoje drugo, emotivno lice ali svi smo znali da ima srce kao kuću veliko. Ibrahimović se, naime, rasplakao javljajući se u emisiju uživo i uključio se u akciju podrške svom prijatelju Thijsu Slegersu.

Riječ je o nizozemskom novinaru i glasnogovorniku PSV-a koji se već duže vrijeme liječi od raka krvi koji je nedavno objavio kako je njegova bolest neizlječiva i kako je smrtni ishod realan. Voditeljica je upitala Zlatana sjeća li se trenutka kad je upoznao Thijsa. Uslijedio je emotivni govor 41-godišnjeg napadača Milana koji je Thijsa upoznao igrajući u Ajaxu....

Medijski sramežljivi stav Šveđanina učinio je dobar odnos sa Slegersom posebnim...

“U to vrijeme nisam imao dobar odnos s novinarima. Zapravo, novinari su bili moji neprijatelji. Ali prišao mi je Thijs Slegers. Otišli smo na večeru i od tada smo postali dobri prijatelji. Zajedno smo igrali tenis, često se sretali i on mi je redovito pomagao. Dao mi je podršku koja mi je bila potrebna u karijeri", izjavio je Ibra, prenosi Tubantia.

Zbog toga je vijest pogodila i dugotrajnog napadača.

"Uvijek ću se sjećati toga. On je bio moj jedini prijatelj u Nizozemskoj, kada sam bio izgubljen, mlad, zbunjen i mislio da nemam nikoga. Pojavio se taj novinar koji me sam kontaktirao i, moram reći, u tom vremenu novinari nisu bili moji prijatelji. Ali on mi se odlučio sam javiti, napraviti taj prvi kontakt, našli smo se na ručku i od tada smo postali jako dobri prijatelji. Igrali smo tenis zajedno, družili se, on mi je jako puno pomogao, dao mi je uvid u to kakvo stvari funkcioniraju u Nizozemskoj. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvijek sam mu ostao zahvalan na svemu", rekao je Ibrahimović čije riječi prenose nizozemski ali i ostali brojni svjetski mediji.

"Uvijek je bio u mom srcu. Thijs, jedino što želim reći sada je da te volim, moj prijatelju", dodao je Ibra i rasplakao se, a zatim suze nije mogao zaustaviti ni sam Thijs.