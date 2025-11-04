Tuga u Beogradu: Umro legendarni nogometaš Crvene zvezde

Umro je bivši golman Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije Dragan Simeunović (71).

Rođen 17. rujna 1954. godine u Kraljevu, Simeunović je prve nogometne korake napravio u lokalnoj Slogi.

Iako je nosio dres brojnih klubova, vrhunac karijere Simeunović je doživio u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao u dva mandata. Debi u crveno-bijelom dresu imao je 1976. godine, a u svom razdoblju na Marakani upisao je ukupno 80 nastupa.

S klubom je osvojio dva naslova prvaka Jugoslavije (1977. i 1981.) te trofej Kupa Jugoslavije 1982. godine.

Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je jedan put, 1980. godine u prijateljskoj utakmici s Rumunjskom.

