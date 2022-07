Potresi u ljubljanskom nogometnom ponosu. Predstavljanje Alberta Riere kao novog trenera Olimpije i nasljednika jednog od najboljih hrvatskih nogometaša ikad Roberta Prosinečkog, prekinuto je jučer odmah na početku upadom maskiranih huligana, navijača kluba.

Upali na pressicu

Green Dragonsi upali su na početak press-konferencije, došli do stola za kojim je Riera sjedio s klupskim djelatnicima i počeli vikati, pozivati na red... Dosta ih je bilo i prilično su odlučno pristupili stolu, kako bi što bolje bili shvaćeni.

Riera ih je pitao imaju li nekih pitanja vezanih za nogomet, što je huligane dodatno razljutilo pa su mu se krenuli unositi u lice i još glasnije urlati. Jedan od predstavnika vodstva grupe Green Dragons rekao je kako je i Riera u prošlosti imao problema s kartanjem, zbog čega je ostao bez ugovora u Udineseu, a upravo je to jedan od razloga zašto je Prosinečki dobio otkaz, prenosi slovenski 24.ur.

Poručeno mu je na engleskom kako, stoga, ovdje nije dobrodošao i onda se pokupili s pressice. Ultrasi Olimpije otvoreno su, tako, stali u obranu velikog Žutog, koji je napustio klupu Olimpije nakon samo 3 mjeseca, zbog sukoba s Upravom kluba.

Međusobne optužbe

Vodstvo Olimpije tvrdi da je Robert Prosinečki otpušten jer je otkazivao treninge ili se na njima nije pojavljivao, kako je na nedavnim pripremama noći provodio kartajući pijan i kako nije bio na ugled kluba kao takvog.

Robi im je odgovorio vrlo brzo, da nikad nije vidio veće prevarante od njih i da to što govore nije istina. Kolateralna žrtva ispao je Riera, koji se nakon drame oglasio u programu Radio Marce i objasnio situaciju.

"Nikada do sada nisam vidio da ultrasi upadnu u dvoranu za medije i to me šokiralo, moram biti iskren. Ustao sam se i otišao ne radi njih, nego zato što više nije bilo pitanja vezanih uz sport. Prijetnje njihove me ne diraju. Čini mi se da su navijači jako ljuti zbog smjene Roberta Prosinečkog. Prigovori navijača su za upravu i predsjednika. Ne odnosi se to na mene".