SVAKA ČAST / Učenik razotkrio Dalićev najveći problem u reprezentaciji: 'Stalno o tome razgovaramo, to nam se u zadnjim utakmica događa'

Zadnje pitanje Daliću je postavio učenik OŠ kralja Tomislava Vili Kero. Njega je zanimalo zašto "Vatreni" u zadnje vrijeme stalno primaju golove u završnicama susreta. "Stalno o tome razgovaramo, to nam se u zadnjim utakmica događa. Dođe do pada koncentracije i opuštanja, moramo na tome raditi. Nemamo se potrebe povlačiti, trebamo napasti visoko, to je najbolje obrana," poručio je izbornik na kraju.