Nikola Vlašić se preporodio dolaskom u Torino ove sezone. Podsjetimo, hrvatski reprezentativac je prošle godine stigao u West Ham, gdje nije dobivao previše prilika, a kada je igrao, nije se iskazao. U Torinu pod vodstvom Ivana Jurića igra sjajno.

Mnogi su mislili kako će Vlašić i trajno ostati u Torinu po završetku posudbe, ali čini se da je došlo do velikog obrata. Talijanski mediji pišu kako bi Vatreni ponovno mogao zaigrati u Premier ligi, točnije, mogao bi se vratiti u West Ham.

Talijanski Libero piše o potencijalnim lošim vijestima za Torino te ističu kako Vlašić nije oduševljen idejom da ga West Ham ponovno uzme "pod svoje".

Žele ga u Londonu

No, čini se da to engleskog velikana ne zanima previše. Njima se očito svidjelo što je Vlašić pokazao u Torinu te ga ponovno žele vidjeti u svojim redovima. Vlašić je do sada odigrao 19 utakmica za Torino, postigao je četiri pogotka te dodao dvije asistencije.

Dodaju kako bi Torino trebao izdvojiti oko 15 milijuna eura za njegove usluge, što im je trenutno preveliki zalogaj.

Veliki je to i neočekivani obrat u cijeloj priči, ali pitat će se tu nešto u hrvatskog reprezentativca, ali i Torino, koji možda prikupi dovoljno sredstva za trajni transfer.