PRVI PUT U POVIJESTI / U dva dana Zagreb slavi dvije titule Dinama! Kadrovi za pamćenje iz Draženovog doma

Zagrebački Futsal Dinamo postao je novi prvak Hrvatske u futsalu nakon što je u ponedjeljak, u četvrtoj utakmici finala doigravanja, pobijedio omiški Olmissum s 3-1 pred 4500 gledatelja u rasprodanom KC "Dražen Petrović" te slavio s ukupnih 3-1 u pobjedama. Strijelci za naslova vrijednu pobjedu Futsal Dinama bili su Kristijan Postružin u 11. minuti, Luka Perić u 14. minuti i Tihomir Novak u 28. minuti. U 36. minuti pogodak za konačnih 3-1 postigao je Marko Kuraja. Nošena gromoglasnom podrškom s tribina domaća momčad je imala "igrača više". Prvi put su se tribine Draženovog doma zatresle u 11. minuti, kad je nakon udarca iz kuta koji je izveo Filip Novak, a loptu u mrežu je s pet metara poslao Kristijan Postružin za vodstvo Dinama 1-0. U sljedeće dvije minute zaprijetili su Omišani koje su centimetri dijelili od izjednačenja. Prvo je Antonio Sekulić pogodio vratnicu, a onda je Josip Jurlina pucao malo iznad grede. I kad Olmissum nije uspio izjednačiti, Futsal Dinamo je odgovorio pogotkom za 2-0. Nakon udarca iz kuta igrač gostiju je loptu odbio u zrak, a Luka Perić je sjajnim volejom s devet metara pogodio uz lijevu vratnicu. U drugom poluvremenu je situacija za goste postala još lošija, kad je u 27. minuti isključen prvi vratar Nikola Čizmić, jer je u izglednoj prilici potegnuo za nogu suparničkog igrača. Minutu poslije domaća momčad je došla do trećeg pogotka. Iskusni Tihomir Novak driblingom se oslobodio Stjepana Perišića te s više od 10 metara svladao Josipa Bilandžića koji je zamijenio isključenog Čizmića. Kad je do kraja utakmice ostalo devet minuta, Olmissum je riskirao i zaigrao s igračem - vratarom, što se Omišanima isplatilo u 36. minuti kad je, nakon odlične akcije i dodavanja Sekulića, Marko Kuraja uspio svladati Antu Piplicu. No, to je bio samo utješni pogodak za momčad koja je dvaput osvajala naslov (2020. i 2021.), a sada prvi put izgubila u finalu. Futsal Dinamo je u svom prvom finalu došao do naslova i postao prvi zagrebački klub od 2017. koji je postao prvakom, nakon što je trofej triput završio u Makarskoj, a dvaput u Omišu.