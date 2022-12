Umro je po mnogima najveći nogometaš ikad, veliki Pele. Edson Arantes do Nascimento Pelé (82), brazilski nogometni genij, nije izdržao, otišao je u vječnost, odletio s nogometnom loptom u svjetlost, tamo gdje idu samo najveći... Posljednjih dana borio se hrabro, bilo je jasno kako nas Pele napušta. Tu posljednju utakmicu hrabro je odigrao i srčano, onako, za kraj priče. Jedne velike životne i sportske, one o kojoj će generacije pričati, proučavati, diviti se... Otišao je Edson Arantes do Nascimento Pelé na nebo Maradoni, još jednom velikanu koji nas je napustio. Edson Arantes do Nascimento Pelé preminuo je danas u 83.

AFP javlja kako je nogometna ikona Pele, po mnogima najveći nogometaš ikad, otišao na nebo, a njegova obitelj objavila je priopćenje:

"Sve što jesmo, jesmo zahvaljujući tebi. Volimo to nemoguće i beskrajno. Počivaj u miru", napisala je kćer Kely Nascimento.

Edson Arantes do Nascimento Pelé borio se s rakom debelog crijeva, a posljednjih tjedana bio je na palijatalnoj skrbi. Članovi njegove obitelji opraštali su se posljednjih dana od Peléa, svog oca, djeda, strica.

Pele je smatran jednim od najboljih nogometaša svih vremena, a jedini je igrač koji je Svjetsko prvenstvo osvojio tri puta (1958, 1962, 1970).