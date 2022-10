Nogometaši Lorienta i dalje uživaju u odličnoj sezoni, a u ogledu 10. kola francuske Ligue 1 ta je momčad u gostima pobijedila Brest 2-1.

Oba pogotka za osmo slavlje u sezoni za Lorient je postigao Nigerijac Moffi, dok je za domaćina jedini pogodak dao Del Castillo. Time je Lorient preskočio Marseille na ljestvici. Došao je na drugo mjesto, prvi je pratitelj PSG-a od kojeg ima samo bod manje.

Premijernu pobjedu u sezoni upisao je Strasbourg koji je u gostima svladao Angers 3-2. Uz pogotke Gameira i Dialla te autogol Blažiča Strasbourg je imao sigurnih 3-1 do 87. minute. Tada se Slovenac Blažič iskupio za raniji autogol. Smanjio je na 2-3, no barem do boda Angers nije stigao.

Nica je pobijedila Troyes 3-2 u ogledu gdje je vodila 3-0 pogocima Vitija, Delorta iz jedanaesterca te Pepea. U samom finišu gosti su smanjili pogocima Chavalerina i Abdua Contea, ali pobjeda domaćina je ostala do kraja.

Clermont je unutar 100-ak sekundi postigao dva gola, Khaoui i Kyei, za domaću pobjedu 2-1 protiv Auxerrea. Clermont se drži visoko na ljestvici, trenutačno je na šestom mjestu.