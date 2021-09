Hrvatski trener Igor Tudor početkom ovog tjedna je i službeno postao novi trener talijanskog prvoligaša Verone, koju je u prošloj sezoni vodio drugi hrvatski strateg Ivan Jurić.

Tijekom utorka Verona je nakon tri startna poraza u novoj sezoni Serie A smijenila dosadašnjeg trenera Eusebija Di Francesca. Talijanski mediji su odmah počeli pisati o tome da je glavni favorit za upražnjeno mjesto 43-godišnji Igor Tudor, a tijekom večeri istog dana ta je vijest i potvrđena.

Tudor je potpisao do kraja aktualne sezone, s tim da u ugovoru postoji i opcija produženja ukoliko hrvatski trener ostvari glavni cilj, a to je ostanak Verone u Serie A.

Svoj debi na klupi Verone Tudor će imati u nedjelju (18 sati), kada će njegova momčad na svojem stadionu igrati s trenutno vodećom ekipom Serie A Romom, koju vodi proslavljeni portugalski strateg Jose Mourinho.

Bez alibija

"Roma je u odličnoj formi, vodi ih trener koji je ispisao nogometnu povijest. Uvijek je užitak igrati protiv momčadi poput Rome i jedva čekam da utakmica počne. Također, važno je da ne tražimo alibije poput loše sreće, pogođenih stativa, sudaca ili slično … Nekada trebate samo trčati malo jače i biti bolji", rekao je Tudor na press konferenciji pa potom istaknuo najjači adut Rome:

"To je definitivno trener. Oni imaju sjajne igrače, čak bi i one na klupi bilo dobro imati u bilo kojem klubu Serie A. No, moramo ostati koncentrirani na sebe."