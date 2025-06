Tudor posjetio Trumpa, dočekalo ga zanimljivo pitanje: 'Mogu li žene igrati za Juventus'

U svijetu nogometa navikli smo na neobične situacije – od ludih preokreta na terenu do izjava koje zauvijek ostanu upisane u povijest. No, rijetko kada nogometni klub završi usred političkog spektakla – ili farsičnog teatra, ovisno o kutu gledanja. Upravo to se dogodilo Juventusu, koji je tijekom boravka u Washingtonu, gdje sudjeluje na Svjetskom klupskom nogometnom prvenstvu, dobio ne baš svakidašnji poziv – u Bijelu kuću, kod Donalda Trumpa.

IZ TORINA U OVALNI URED

I dok su igrači “Stare dame” navikli na razna gostovanja, ovaj susret imao je posebno bizaran ton. Hrvatski trener Igor Tudor, sada šef stručnog stožera torinske momčadi, poveo je svoju ekipu na protokolarni posjet, ali ono što je uslijedilo više je nalikovalo stand-up nastupu nego ozbiljnom političko-sportskom prijemu.

IRAN, ŽENE I JUVENTUS – SVE U JEDNOM DAHU

U trenutku kada su igrači pozirali u Ovalnom uredu, američki predsjednik ispalio je pitanje koje je izazvalo kolektivni 'facepalm': 'Mogu li žene igrati za Juventus?' Iako bi se u nekoj drugoj situaciji to pitanje možda moglo protumačiti kao interes za ženski nogomet, kontekst i ton jasno su pokazali da se radi o još jednoj u nizu Trumpovih nefiltriranih misli.

Weston McKennie, američki reprezentativac u redovima Juventusa, nije uspio sakriti nelagodu. Njegov izraz lica – mješavina srama, zbunjenosti i umora – vrlo brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Za igrače poput Federica Gattija, koji je do prije nekoliko godina bio građevinski radnik, ovaj trenutak bio je gotovo filmski – od miješanja betona do Ovalnog ureda i predsjednika koji govori o bombardiranju Irana, dok iza njega stoji nogometna momčad.

Juventus squad in the background as Trump answers questions on Iran….. what a time to be alive pic.twitter.com/2jGompOJTA