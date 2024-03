Hrvatskog nogometnog stručnjaka Igora Tudora u subotu očekuje debi na klupi Lazija u derbiju priotiv Juventusa.

Tudor je "nebesko-plave" preuzeo 19. ožujka naslijedivši Maurizija Sarrija koji je podnio ostavku. Prije toga vodio je Marseille, Veronu, Hajduk, Udinese, Galatasaray, Karabukspor i PAOK.

Lazio se nalazi u teškom položaju, deveti je na tablici Serie A sa 11 bodova iza Bologne na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Ligu prvaka. Dok kvalifikacije za Ligu prvaka izgledaju malo vjerojatne, mjesto u Europi još je uvijek nadohvat ruke.

'Problem je što su neki kasnili'

Rimski klub očekuje i polufinale Kupa i to dvije utakmice protiv Juventusa. Upravo će torinska "Stara dama" bit i prvi Tudorov suparnik, a potom slijedi gradski derbi protiv Rome.

"Svi igrači su se vratili u klub bez ozljeda, a to je važno. Problem je što su neki kasnili. S ostalima smo dobro radili u šest-sedam treninga," kazao je Tudor na novinarskoj konferenciji, prenose talijanski mediji.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Momčad mora biti ogledalo trenera, ali potrebno je vrijeme i strpljenje da se transformira ovaj Lazio. Ovdje sam neko vrijeme. Pokušat ću to učiniti brzo, ali momčad neće biti savršena, ali ćemo raditi," dodao je.

Dotaknuo se emocija uoči debija protiv Juventusa.

'Sport je radost'

"Osjećaji su uvijek pozitivni, u sportu uvijek razmišljate o izazovu, o mogućnosti pobjede. Sport je radost. Bit će lijepo, bit će puno motiva, ali mora se pripremiti na pravi način sa svake strane. Mislim na pripremu momčadi, a ne na emocije."

Tudor se osvruno i na svoje vrijeme provedeno u torinskom klubu.

"U Juventusu sam proveo sedam-osam godina, u periodu u kojem se čovjek gradi. Zahvalan sam Juventusu. Imao sam suigrače i menadžere koji su učinili da postanem ovo što sam sada, posebno zbog kulture rada."

Dotaknuo se svojih planova oko formacije.

'Obrana od tri igrača?'

“Formacija je važna, ali ne kao što mnogi misle. Možda počnete sa jednim sustavom, ali onda to postane drugi obrazac. Obrana od tri igrača? Vidjet ćete uskoro, vidjet ćemo sutra. Moram razumjeti i momčad, treninzi su jedno, utakmice su drugo."

Otkrio je kako je razgovarao s Cirom Immobileom, koji je u posljednje vrijeme meta velikih kritika zbog igara koje pruža u dresu talijanske reprezentacije.

"Ne čitam društvene mreže i novine, to bi bilo samoubojstvo. Razmišljam o poslu, i kad ide dobro i kad ide loše. Sa Cirom sam dva puta razgovarao na tu temu, vidio sam da je jako motiviran."

“Mislim da mu je stalo do reprezentacije, to ovisi samo o njemu u ova dva mjeseca. Uvijek je zabijao, mislim da će to ponoviti. Računam na njega, on je momak s ne samo nogometnim nego i ljudskim kvalitetama. Poznajem ga, uvjeren sam da će to biti važna dva mjeseca," kazao je hrvatski stručnjak.