U utakmici 7. kola francuske Ligue 1 nogometaši Marseillea, koje vodi hrvatski trener Igor Tudor, pobijedili su na domaćem terenu Lille 2:1.

Tako je Tudor nastavio svoju borbu s PSG-om za prvo mjesto. Obje momčadi imaju 19 bodova, šest pobjeda i remi, a aktualni prvak iz Pariza drži prvo mjesto zbog bolje gol-razlike.

"Zasluženo smo pobijedili, bili smo bolji. Čestitam svojim igračima", rekao je Tudor koji je u 28. minuti šokirao stadion kada je zamijenio Leonarda Balerdija.

"Žao mi je… Leo je fantastičan igrač i ne sviđa mi se to što se dogodilo. Morao sam napraviti nešto što ne volim. Ne zato što je igrao loše, nego sam imao dojam da bi lako mogao dobiti drugi žuti karton. Nije mi se svidjelo što je izviždan, nije lijepo zviždati svojim igračima. Pogotovo on što je dobar momak, uvijek daje maksimum, dobar je igrač. Objasnio sam mu zašto sam to napravio."

'Opet mi postavljate to pitanje...'

Novinari su ga pitali zašto Dimitri Payet nije igrao.

"Već tri puta postavljate mi isto pitanje, to je joker pitanje, uvijek isto, pobjeđujemo ili gubimo… Dokad? Čestitam onima koji su igrali. Dimitri se osjeća dobro, kao Gerson koji ga je zamijenio ili kao kompletna momčad. Puno je utakmica, svaka je bitna. Razgovarao sam s njim, objasnio mu svoj plan, igramo svaka tri dana i moram rotirati. On će početi u utorak u Ligi prvaka protiv Eintrachta."