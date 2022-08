U četvrtak su natjecatelji u Ligi prvaka saznali protiv koga počinju svoj put u najelitnijem nogometnom, klupskom natjecanju. Tako je londonski Chelsea "odlukom" kuglica u Istanbulu upao u skupinu E, gdje će igrati protiv talijanskog prvaka, Milana, austrijskog RB Salzburga i našeg Dinama.

Hrvatski prvak imat će težak posao u prolasku skupine, ali postoje šanse, isto kao i da osiguraju treće mjesto pa nastave svoj put u Europa ligi. Chelsea, s druge strane, je jako loše ušao u sezonu, ali mnogi ga i dalje smatraju favoritom skupine.

Situaciju u Ligi prvaka komentirao je Thomas Tuchel, trener londonskih Plavaca i osvajača Lige prvaka od prije dvije godine.

Tuchel se dobro našalio

"Kako god bilo, to su uvijek teške skupine. Nikada u životu nisam okusio igranje u laganoj grupi. Ne zanimaju me imena klubova niti lige iz kojih dolaze, uvijek je teško, a mi želimo proći dalje", počeo je.

Tako će se Mateo Kovačić vratiti na Maksimir nakon devet godina. Mateo je počeo karijeru u Dinamu, a 2013. godine je preselio u Inter. S obzirom na to da Chelsea igra protiv Milana, Kovačić će se i ovdje "vratiti kući". A s obzirom na to da je rođen u Austriji te je ona u blizini Hrvatske, Mateo će imati podršku na svim gostovanjima. Svjestan je toga i Tuchel.

"Nije me briga za druge grupe, mi moramo biti brzi i odmah reagirati po pitanju gostujućih karata. Obitelj Matea Kovačića kupuje sve karte… Austrija, Hrvatska… Igramo i protiv Milana. On kupuje sve karte, na to se moramo koncentrirati", našalio se njemački strateg.

Mateo je u Interu proveo dvije sezone, prije nego što je preselio u Real Madrid. Tamo se zadržao četiri godine, s tim da je posljednju igrao za Chelsea na posudbi. Od 2019. godine je i službeno igrač londonskog kluba, s kojim je osvojio Ligu prvaka te je jedan od stožernih igrača Tuchela.