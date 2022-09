Hrvatska je jučer saznala i posljednje sudionike final foura Lige nacija, a konkurencija je bila strašna. Portugal je kod kuće trebao izvući bod protiv Španjolaca, ali im je sve snove srušio Alvaro Morata i to u 88. minuti susreta. Tako se Furija priključila Hrvatskoj, Nizozemskoj i Italiji u završnici natjecanja.

S obzirom na to da je Portugal igrao kod kuće, bili su blagi favoriti. Imaju sjajnu momčad te se od njih puno očekuje i na Svjetskom prvenstvu, no susret sa Španjolcima neće ostati u dobrom sjećanju, pogotovo ne za prvu zvijezdu ekipe - Cristiana Ronalda.

Ronaldo je bio nemoćan, puno toga je promašio, krivo je dodavao te se ljutio nakon mnogih akcija čime je samo pokazao da ovo nije njegova sezona. Podsjetimo, ni u Manchester Unitedu mu ne ide; odnosno ni ne igr au prvoj momčadi nakon što je cijelo ljeto htio isforsirati transfer iz redova Crvenih vragova.

Ne žele ga u prvoj

Na kraju je u frustraciji bacio kapetansku traku, a njegova se zemlja polako okrenula protiv napadača Uniteda. Mnogi smatraju da koči ovu jaku momčad Portugala i da nema smisla da igra u prvoj momčadi s obzirom na to da je ove godine odigrao svega 376 minuta u dresu Uniteda te je postigao svega jedan pogodak. Već prije utakmice cijenjeni A Bole je pisao ovako: "Manje Ronalda, više Portugala", a na kraju se ispostavilo da su bili u pravu. Cristiano nije bio na razini kako bi pomogao svojoj momčadi.

Popularni list je istaknuo da nema smisla da Cristiano počinje utakmice jer nema dovoljno minuta u nogama ove sezone te nije u najboljoj formi. Reagirali su i obožavatelji na društvenim mrežama te su čak i glasali za njegov odlazak na klupu u jednoj anketi. Čak 57 posto ispitanika smatra da je vrijeme da superzvijezda preseli na klupu. Nisu pokazali nepoštovanje, dapače, ali ističu da nema smisla da igra u prvoj.

"Poštujem ga, sjajan je, ali svakoj dobroj stvari mora doći kraj, to je tako", "On ima stav, mentalitet, ali njegove sposobnosti više nisu iste. To je nažalost normalno s obzirom na njegove godine", samo su neki od komentara navijača na društvenim mrežama. Zach Lowy, novinar koji prati portugalski nogomet pak je pisao ovako:

"Nema nikakve logike da je Ronaldo u prvoj momčadi. Ne kada imaš igrače poput Rafaela Leaoa, Pedra Neta, Joãa Felixa i drugih. Još jedna loša utakmica Ronalda".