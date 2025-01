Zvijezda Liverpoola sve dogovorila s Realom. Ancelotti želi samo njega

Real Madrid u svoje redove dovodi zvijezdu Liverpoola, Trenta Alexander-Arnolda. O čemu se dugo pisalo, sad je već sigurno.

Španjolska Marca javlja da je Real Madrid sve dogovorio s desnim bekom Liverpoola, a jedino ostaje pitanje hoće li se madridskoj momčadi priključiti već u ovom prijelaznom roku ili tek na ljeto. Arnoldu ugovor s Liverpoolom istječe 30. lipnja ove godine i on može pregovarati s drugim klubovima. Tako je dogovorio prelazak u Real, a Madriđani bi ga htjeli dovesti već u siječnju. Liverpool za sada na to nije pristao. Čini se da engleski klub ne želi pustiti vrlo važnog igrača usred sezone i za sada su bliže tome da ga puste na ljeto besplatno, nego da prihvate ponudu Reala. Trentova je cijena po Transfermarktu 75 milijuna eura, ali kako je u posljednjoj godini ugovora, Real ga želi dovesti za manje. Trent Alexander-Arnold dakle sigurno će nakon Liverpoola zaigrati za Real Madrid, a o klubovima ovisi hoće li se to dogoditi već u siječnju ili tek od sljedeće sezone.

Alexander-Arnold je karijeru počeo u Liverpoolu gdje je i rođen. Za svoj klub je zaigrao 337 puta, zabio je 21 gol i asistirao čak 85 puta. Tek mu je 26 godina, a za reprezentaciju Engleske je nastupio 33 puta i postigao 4 pogotka.

