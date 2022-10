Brentford je sinoć pred svojim navijačima svladao Brighton s 2:0. Oba pogotka postigao je Ivan Toney, a nakon susreta na Brentford Community stadionu najviše se piše o sukobu dvojice trenera - Robertu De Zerbiju i Thomasu Franku.

U završnici prvog poluvremena tenzije su bile visoke, a eskaliralo je kada je jedan igrač Brightona htio što brže izvesti aut. Trener Brentforda povukao ga je za rame, a na to je poludio De Zerbi koji mu se unio u lice. Došlo je do verbalnog sukoba, jedan drugome uputili su salve uvreda, a igrači su stali između njih kako ne bi došlo do tučnjave.

Rukovali se, ali ne baš oduševljeno

Cijela situacija se primirila, a nakon što su se glave ohladile sve su ovjekovječili rukovanjem. No, ne baš oduševljenog izraza na licu. De Zerbi je nakon utakmice rekao i razlog zašto je napao Franka.

"Ne volim kada drugi trener dira mog igrača ili kada drugi trener razgovara s mojim igračem jer ja nikad ne razgovaram s igračima iz druge momčadi, ali nema problema između nas."

Video možete pogledati OVDJE.