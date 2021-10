U susretu 13. kola Prve HNL Hajduk je s Goricom odigrao 0:0 na Poljudu i tako nije uspio pobijediti i u trećoj utakmic u nizu .

Iako je Hajduk imao inicijativu tijekom čitavog susreta te stvorio nekoliko izglednih prilika za pogodak nije uspio pronaći put do mreže inspiriranog Dominika Kotarskog na vratima Gorice koji je ponio naslov igrača utakmice.

Nakon novog neuspjeha Hajduk sve više gubi priključak s vrhom ljestvice, sada je četvbrti sa 21 bodom, šest manje od vodećeg Osijeka, tri manje od druge Rijeke, a dva manje od trećeg Dinama s tim da ima utakmicu manje od Osijeka, isti broj odigranih susreta kao Rijeka, a dvije utakmice više od Dinama. Gorica je, pak, šesta sa 18 bodova, koliko ima i peta Lokomotiva s utakmicom manje.

Ne brinu ga priče o otkazu

Na press konferenciji nakon sustreta prvo pitanje upućeno treneru Hajduka Jensu Gustafssonu bilo je ono vezano za njegov status jer se sve glasnije priča da bi mogao dobiti otkaz.

"Ne opterećuju me takve stvari, to sam rekao i prije utakmice. Fokusiran sam na to da pripremim igrače na dobar način. Bili smo jako dobri danas, a to pokazuje i statistika. Krajem prvog poluvremena nismo bili dovoljno dobri, no igrači su bili disciplinirani i usredotočeni. Ponosan sam na njih. Nismo imali kvalitetu da zabijemo gol i na tome moramo raditi ", rekao je Gustafsson pa zaključio:

"Odgovoran sam, ali igrali smo dobro. Rezultat nije najbolji, ali rekao sam da ćemo vidjeti gdje ćemo biti 18. prosinca. Ovo nije sprint, nego maraton."