Southampton od 16 sati očekuje važan dvoboj za opstanak protiv Leedsa, a novi trener Ruben Seles pojasnio je zašto Mislava Oršića neće biti u kadru. Riječ je o potresu mozga, a nije detaljno objasnio kako je do toga došlo.

O Duji Ćaleti-Caru Selles je medijima rekao sljedeće: "Bio sam brutalno iskren s Dujom, kao što sam bio i s ostalim igračima. Razgovarali smo oči u oči. Duje je imao fantastičan tjedan na treninzima i ponosan sam na način kojim radi", tvrdi španjolski strateg.

Podsjetimo, Mislav Oršić i Duje Ćaleta-Car u prošlu subotu protiv Chelseaja nisu bili niti u konkurenciji za najgoru momčad engleske lige. Hrvatski dvojac nije dobio priliku ni sjediti na klupi, a bivši trener Nathan Jones ih je poslao u rezervnu U23 momčad prije nekoliko tjedana. On je svoju odluku objasnio da "im je potrebna minutaža".

Problem je kondicija

Engleski novinar Dean Jones smatra da je kod Oršića upitna razina njegove fizičke spreme: "Prema mojim informacijama, mislim da će morati poboljšati svoju kondiciju i povećati intenzitet rada kako bi zaradio povjerenje da može igrati."

Ćaleta-Car je u Southampton stigao početkom sezone, dok je Oršić preselio u Englesku ove zime, pa je engleske novinare zanimalo zašto ne igraju.

Tadašnji trener Jones je odgovorio kako "su drugi ispred njih i da je to njegova odluka", nakon čega je ubrzo smijenjen. Mnogi su mislili da će to biti dobra stvar za hrvatski dvojac, no i kod novog trenera Rubena Sellesa, Hrvati ne dobivaju priliku.