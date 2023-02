Southampton sutra očekuje važan dvoboj za opstanak protiv Leedsa, a novi trener Ruben Seles pojasnio je zašto Mislava Oršića neće biti u kadru. Riječ je o potresu mozga, a nije detaljno objasnio kako je do toga došlo. O Duji Ćaleti-Caru nije bilo riječi na konferenciji.

Podsjetimo, Mislav Oršić i Duje Ćaleta-Car u subotu protiv Chelseaja nisu bili niti u konkurenciji za najgoru momčad engleske lige. Hrvatski dvojac nije dobio priliku ni sjediti na klupi, a podsjetimo, bivši trener Nathan Jones ih je poslao u rezervnu U23 momčad prije nekoliko tjedana. On je svoju odluku objasnio da "im je potrebna minutaža".

Ćaleta-Car je u Southampton stigao početkom sezone, dok je Oršić preselio u Englesku ove zime, pa je engleske novinare zanimalo zašto ne igraju.

Za naše dečke nema mjesta?

Tadašnji trener Jones je odgovorio kako "su drugi ispred njih i da je to njegova odluka", nakon čega je ubrzo smijenjen. Mnogi su mislili da će to biti dobra stvar za hrvatski dvojac, no i kod novog trenera Rubena Sellesa, Hrvati ne dobivaju priliku. Jacob Tanswell, novinar koji je dobro upućen u događanja u klubu, tvrdi da je Selles otpisao nekoliko igrača, odnosno da im je poručio da više neće igrati ove sezone. Naravno, navijači kluba su odmah krenuli s nagađanjima.

Navijači su uvjereni da je hrvatski dvojac otpisan te kako ih više nećemo gledati u crveno-bijelom dresu. Athletic piše kako će Selles igrati formaciju 4-2-2-2 te kako u takvom sustavu nema mjesta za Oršića, koji je ove zime stigao za osam milijuna eura, ali očito to Englezima ne predstavlja nikakav problem.

Oršić je do sada skupio svega četiri nastupa za Southampton, a počeo je svega dvije utakmice u novom dresu. Ćaleta-Car je pak dobio nešto više prilika; skupio je deset nastupa u Premier ligi, četiri u Carabao kupu te jedan u FA kupu.