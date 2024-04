Ivan Radeljić, trener Slaven Belupa, najavio je u petak nadolazeću utakmicu s Hajdukom u sljedećem kolu HNL-a i prisjetio se kako je tijekom igračke karijere osvojio naslov prvaka s klubom s Poljuda.

Bijeli u subotu (19.10) gostuju u Koprivnici i protiv 'Farmaceuta' traže prekid lošeg niza od pet uzastopnih poraza. Slaven je, s druge strane, u prošlom kolu protiv Rudeša prekinuo gubitnički niz od šest uzastopnih poraza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon što smo prekinuli negativan niz, skinuli smo psihološki teret pa će nam sutra biti lakše igrati. A Hajduk kao Hajduk sam je po sebi motiv. Trebala bi to biti dobra utakmica", rekao je Radeljić pa odgovorio na pitanje kako se pripremiti za Hajduk kada je nejasno us kakvom će momčadi doći:

"To će opet sigurno biti respektabilan sastav Hajduka. Imaju nekoliko ozlijeđenih igrača, nekoliko načetih, ali tko god od njih istrči, bit će to respektabilan sastav za HNL. To će biti sve samo ne lagana utakmica. Želim od Koprivnice ponovno stvoriti 'neosvojivu tvrđavu'. U moje vrijeme dok sam igrao, mislim da tu nismo izgubili nijednu utakmicu ni od Dinama niti od Hajduka. To su bile uvijek tvrde utakmice, njima je tu uvijek bilo teško i neugodno igrati i želim to vratiti u svlačionicu, dečki moraju prihvatiti taj mentalitet i tek kad uđemo u taj "ratnički" mentalitet, onda će im biti teško tu igrati, izjavio je trener koprivničke momčadi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj se osvrnuo na turbulentnu situaciju u Hajduka koji je nedavno smijenio trenera, ali i predsjednika.

"To je specifična sredina i specifičan grad. Igrao sam tamo cijeli omladinski pogon i četiri seniorske godine, a sudjelovao sam i u zadnjem naslovu. Ne znam, to su njihovi problemi, Hajduk je za mene moj klub, bivši, isto kao što je Slaven Belupo moj klub. Ljudi su doveli sve najbolje što se moglo dovesti, a što se dogodilo u njihovoj hijerarhiji, ne znam. Valjda će znati iz toga isplivati, samo se nadam da neće isplivati sutra protiv nas", poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa