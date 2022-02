Mnogi sportaši i treneri odlaze iz Ukrajine i traže sklonište, no trener ukrajinskog nogometnog kluba Šahtara iz Donjecka Roberto De Zerbi odbio je otići iz Ukrajine sve dok njegovi igrači ne budu na sigurnom.

De Zerbi je već dva puta imao priliku otići iz Ukrajine, no rekao je: "Ne, ostajem ovdje do kraja", prenosi The New York Times.

Nogometaši mole vlasti da im pomognu napustiti Ukrajinu

Također, brazilski nogometaši koji igraju za ukrajinske klubove Dinamo Kijev i Šahtar objavili su video u kojem mole brazilske vlasti da im pomognu napustiti Ukrajinu. Na videu govori Junior Moraes, nogometaš Šahtara.

"Situacija je očajna. Granice su zatvorene, banke također. Nema goriva, a bit će i nestašica hrane. Nemamo novca. Sastali smo se i čekamo neki plan kako bismo napustili Ukrajinu", govori Moraes u videu.