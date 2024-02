Dinamo u nedjelju od 15 sati na Maksimiru igra derbi 24. kola 1. HNL protiv Rijeke, vodeće momčadi prvenstva.

Momčad Željka Sopića trenutno ima šest bodova više od aktualnog prvaka, ali i utakmicu manje. Plavi bi se eventualnom pobjedom potpuno vratili u borbu za naslov prvaka dok bi Rijeka, s druge strane, s nova tri boda dodatno učvrstila prvo mjesto i tako praktički ugasila nade Dinama o obrani naslova.

Derbi je danas u Rijeci najavio trener Željko Sopić.

'Bitno je s kakvim gardom idemo'

"Čestitke Dinamu na pobjedi protiv velikog Betisa. Bio sam na utakmici, kao i na onoj protiv Varaždina. Pokazali su Modri jedno pravo lice, protiv Varaždina jedno drugačije, vjerojatno radi umora", rekao je Sopić kratko na početku presice pa se osvrnuo i na samu utakmicu:

"Bitno je samo s kakvim gardom idemo. Može se dogoditi da izgubimo. Teško, ali zašto ne. Utakmica će pokazati svoje. Mi ćemo ostaviti srce na terenu i pokušati pobjediti. To očekujem i od Dinama. Nadam se samo da će gledatelji otići zadovoljni sa stadiona. I da utakmica neće biti negledljiva."

O pritisku Dinama na suce:

"Spominju VAR, aktivni su na društvenim mrežama… Što vi kažete na to?", glasilo je pitanje novinara, a Sopić je uzvratio: "Ne komentiram suđenje. Vjerujte da od 10 utakmica u njih devet saznam tek u tunelu tko sudi."

"Nije ovo pitanje o sucu i suđenju, nego o pritisku koji Dinamo vrši na sudačku organizaciju", ustrajan je bio novinar, a Sopić je dodao: "Morate nazvati u Dinamo i pitati ih zašto to rade. Je li to u redu ili nije... nema razloga da sada pričamo o tome. Ne zanima me."

Još jedna rasprava s novinarom:

Sopiću se u nastavku konferencije nije svidjelo što je jedan od novinara, postavljajući pitanje, ustvrdio da je Dinamo "igrački nadigrao Rijeku" u prošlom derbiju, što je ujedno bila i prva utakmica u kojoj je Sopić vodio u Rijeci.

"Mi nikada nećemo imati isti pogled na nogomet. Ja uopće ne mislim da me je Dinamo nadigrao", rekao je Sopić, a novinar je onda pojasnio kako "nije toliko naglasak na nadigrao, koliko na to da je njihov stav bio dominantniji". Sopić je na to ponovno uzvratio:

"Kako me nadigrao ako me nije igrački nadigrao? Evo, vi sad to meni objasnite. Mislim, možda ja ne razumijem, dajte mi tu riječ. Kako me nadigrao ako nije igrački?", rekao je Sopić, a novinar je kratko rekao: "Agresijom". Na to mu je ponovno odgovorio Sopić:

'Kod mene u Rudešu staneš na crtu'

"Agresijom? Kod mene u Rudešu staneš na crtu pa budeš agresivan tamo… Ova igra se zove nogomet i mi ćemo vidjeti na Maksimiru tko je bolji u nogometu. Agresivan možeš biti samo ako ti to netko dozvoli."

