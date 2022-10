Talijanski trener Serse Cosmi u rujnu je naslijedio Dragana Tadića na klupi Rijeke i podigao formu momčadi s Rujevica, no nakon katastrofalnog ulaska u sezonu i dalje se nalaze pri dnu tablice. Trenutno su pretposljednji.

Cosmi je dobro poznat u Italiji, gdje je vodio brojne klubove, a sada je u intervjuu za poznati talijanski list La Repubblicu podijelio svoje dojmove o hrvatskom nogometu.

Ostao sam bez energije, previše je apsurda u talijanskom nogometu. Što se dogodilo? Dogodilo se da više ne možeš biti u Italiji i biti trener na pravi način. Preporodio sam se u Hrvatskoj, shvatio sam da sam u Italiji izgubio deset godina. Ovdje sam odmah shvatio razliku. Razlika je u poštovanju prema ljudima i njihovim ulogama. To je katarzično iskustvo za mene. Rijeka ima odličnu infrastrukturu, to je ozbiljan klub. Ponovno na treninge odlazim sretan, s velikom željom za radom. Dugo mi se to nije dogodilo. Volio bih da sam imao hrabrosti otići ranije. Sada se pitam zašto sam izgubio vremena. Otkrio sam drugačiji svijet", rekao je pa zaključio:

"Govorim engleski, zabavljam se, učim, prenosim znanje. Prekrasna je i opatijska obala na kojoj živim. Vratio mi se entuzijazam, treniram s veseljem i nisam jedini koji tako misli. Razgovarao sam s kolegama o tome i slažu se sa mnom. Problem talijanskog nogometa je previše nejasnih stvari, problema , miješanje uloga. To se može riješiti na drastičan način - mijenjanjem ljudi".