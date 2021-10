Real Madrid gostovao je u Kijevu kod Šahtara te je pobijedio 5-0 u trećem kolu grupne faze Lige prvaka. Madriđani su nakon autogola Krivcova u prvom poluvremenu potpuno slomili domaćina u nastavku, a posebno treba izdvojiti Viniciusa Juniora koji je postigao dva pogotka i jednom asistirao.

Hrvatski nogometaš Luka Modrić igrao je od prve minute, a u 51. je vrlo lijepo podvalio loptu i asistirao spomenutom Viniciusu Junioru za tadašnjih 2-0. Strijelci su još bili Rodrygo i Benzema, a Modrić je igru napustio u 78. minuti.

Modrić je ove sezone odigrao već 550 minuta i mnogi navijači Reala strahuju da bi se 36-godišnji Hrvat mogao ozlijediti ili umoriti te da bi mu u nastavku sezone mogla pasti forma. Trener Carlo Ancelotti ne odmara Modrića i koristi ga u gotovo svakoj utakmici, ali on uvjerava da Hrvat to može izdržati.

'Osjećam se sjajno'

"Modrić je pokazao spektakularnu fizičku formu. Nema potrebe za rotiranjem, Luka nije dijete. Trebamo uživati u njegovom iskustvu", rekao je Ancelotti.

Zanimljivo je što i Modrić smatra da može izdržati u ovom tempu. "Fizički se osjećam sjajno. Što vrijeme odmiče, osjećam se sve bolje. Ozbiljnost i profesionalizam su me doveli do toga. Ne volim kad ne igram i kad me trener odmara, spreman sam i želim igrati. Vjerujem da mogu još nekoliko godina odraditi na sličnom nivou", rekao je Modrić nakon meča.