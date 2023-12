Salzburg je u posljednjoj utakmici grupne faze Lige prvaka na domaćem terenu poražen od Benfice 1:3 te tako ispao iz daljnjih europskih natjecanja. Hrvatski reprezentativni veznjak Luka Sučić bio je strijelac jedinog pogotka za domaćine.

Nakon što su Di Maria (32) izravno iz kornera te Rafa Silva (45+1) u prvom dijelu doveli Benficu u prednost od 2-0, Sučić (57) je početkom nastavka udarcem sa 20-ak metara koji se odbio od bloka gostujućeg stopera smanjio na 2-1.

I s minimalnim porazom Salzburg bi ostao treći u skupini, ali je Cabral (90+2) u sudačkoj nadoknadi pogodio za konačnih 3-1 za Benficu i prolazak portugalskog velikana u Europsku ligu.

"Svi smo razočarani. Jako je teško dobiti pogodak u 92. minuti, ali moramo izvući pozitivne stvari iz ove sezone u Ligi prvaka. Mlada smo momčad, možemo puno naučiti iz ovoga i to primijeniti u idućim utakmicama", rekao je Sučić pa nastavio:

'Ovo je najviša razina nogometa'

"Mislim da smo imali najtežu skupinu, igrali protiv vrhunskih protivnika i vidi se da se svaka sitnica i svaka greška kažnjava. Ovo je najviša razina nogometa. Mora se u utakmici biti svih 90 minuta ili će te to koštati, to nam kao mladoj momčadi još nedostaje. Kao što sam rekao, iz toga možemo samo učiti".

Upitan je i je li utakmica protiv Benfice glavni razlog zašto je Salzburg eliminiran:

"To je teško pitanje, uvijek smo gledali stvari od utakmice do utakmice. Danas je bila odlučujuća utakmica i nažalost nismo uspjeli. Ne možemo to promijeniti. Dali smo sve, na našem stadionu, s našim navijačima, ali na kraju to nije bilo dovoljno".

Sličnog mišljenja bio je i trener RB Salzburga Gerhard Struber.

"Bio je ovo pravi šamar. Ostaje gorak okus za našu mladu momčad, ali to će nam sve pomoći u budućnosti kako bi sazrjeli. Utakmice u Ligi prvaka bile su ‘turbopunjač‘ za naš razvoj. Svaka utakmica u teškoj skupini s Real Sociedadom, finalistima prošle sezone Interom i Benficom bila je veliki izazov".

'Svakoj ekipi trebaju igrači poput Sučića'

Kada je u pitanju Luka Sučić njegov trener bira riječi:

"Svakoj ekipi trebaju takvi igrači koji su uvijek korak ispred. Od njega uvijek imam velika očekivanja jer našoj igri donosi puno kvalitete. Svi ste vidjeli koliko je talentiran. Sposoban je diktirati stvari čak i u ovakvim utakmicama", rekao je Struber.

