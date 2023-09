Uspješan je bio Fener koji je u Ankari porazio Ankaragucu sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Bright Osayi-Samuel u 60. minuti na asistenciju Edina Džeke.

Vratar hrvatske vrste Dominik Livaković utakmicu je pratio s Fenerove klupe za pričuve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trener Ismail Kartal objasnio je zašto Livaković još nije debitirao za Fenerbahče:

“Livaković je imao istegnuće mišića. Liječnički nalaz je takav da je bilo riskantno braniti, da je branio onda bi izbivao još tri do četiri tjedna”, rekao je i nastavio:

“Nisam htio riskirati. Želim da se prilagodi momčadi. I on je na to pristao. Drugi golman Irfan Can branio je jako dobro i sigurno će braniti u nekim utakmicama.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za izbornika Zlatka Dalića neće biti brige u budućnosti tvrdi trener Fenera: “Čim se oporavi, bit će naš prvi golman.” Ali trenutno Hrvatsku očekuje dvoboj s Latvijom na Rujevici u petak, a Livakovićev izostanak bio bi minus za našu vrstu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjajne borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.