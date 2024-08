Trener Olimpije pred okršaj s Rijekom: 'Ideja je dobiti utakmicu'

Rijeku u četvrtak od 20 sati na Rujevici čeka prva utakmica play-offa Konferencijske lige protiv ljubljanske Olimpije. Gosti su u srijedu poslijepodne odradili trening i press konferenciju pred važan ogled.

"Bit će to zanimljiv, izazovan dvoboj, ali mi smo spremni. Neće biti lako, no motivirani smo, imamo priliku izboriti skupine Konferencijske lige. Zato smo tu. Analizirali smo suparnika, kao i uvijek, tražiš gdje je suparnik najjači, kao i njegove slabe točke koje će se pokušati iskoristiti. Imamo četiri pobjede u nizu u europskim utakmicama i pokušat ćemo nastaviti tu seriju. To je naša prva ideja, dobiti utakmicu. Ali znamo da se igra 180 minuta", najavio je strateg gostujuće momčadi iz glavnog grada Slovenije.

Branič Olimpije Ahmet Muhamedbegović očekuje atraktivnu utakmicu ii veliku borbu:

''I mi i Rijeka igramo svaka tri dana. No, mislim da smo se dobro pripremili. Očekujem intenzivnu utakmicu, lijepu za gledanje. Posljednja je runda, “play off” i ide se na sto posto pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Trener Sanchez? On daje svakome osjećaj da je bitan, nema samo prvih 11 i to nam ponavlja svaki dan. U prvih nekoliko utakmica nismo primili gol i to nam je dalo samopuzdanje. Teško primamo golove i ako nastavimo tako, bit će još bolje.''

