Pobjedom u finalu US Opena, Španjolac Carlos Alcaraz je postao i prvi tenisač svijeta na ATP ljestvici. Uoči početka posljednjeg Grand Slama sezona petorica tenisača su lovila svjetski broj 1.

Za "jedinicu" su se borili Rus Daniil Medvedjev, Španjolac Rafael Nadal, Grk Stefanos Tsitsipas, Španjolac Carlos Alcaraz i Norvežanin Casper Ruud. Nijemac Alexander Zverev je ostao bez prilike za prvo mjesto na ljestvici nakon što je odustao od US Opena zbog ozljede. Grk Tsitsipas je ispao u prvom kolu od Kolumbijca Daniela Galana, Medvedjev, koji je branio naslov, je izgubio u osmini finala od Australca Nicka Kyrgiosa, baš kao i Nadal od Amerikanca Francesa Tiafoea.

Alcaraz i Ruud su dogurali do finala i u međusobnom srazu odlučili o broju jedan. Na koncu je slavio Španjolac. Alcaraz je time postao najmlađi svjetski broj 1. Na vrh ATP ljestvice uspeo se sa 19 godina i četiri mjeseca. Do sada je rekord držao Australac Lleyton Hewitt koji je imao 20 godina i 9 mjeseci kada je 2001. postao broj jedan.

Igra na 60 posto

Isto tako, vrlo je zanimljiva konstatacija njegova trenera legendarnog španjolskog tenisača Juan Carlosa Ferrera koji je nakon Alcarazova osvajanja US Opena rekao kako je mladi Španjolac tek na 60 posto svog kapaciteta.

"Ja mislim da je on sada negdje na 60 posto svoje igre. Može još popraviti jako puno stvari i on i ja znamo da treba još puno raditi. Sad kada je na vrhu, to smo riješili i idemo dalje, treba nastaviti igrati na najvišoj razini i osvajati nove turnire. On to zna, ja to znam", rekao je Ferrero i zatim opisao kakav je bio Alcaraz kada je došao na akademiji i poprilično je šokirao izjavama.

"Kada je stigao u akademiju imao je 15 godina, bio je kao špageta, jako mršav, tanak. Morali smo puno raditi. Naravno, odmah smo vidjeli da je strašno brz, na nogama, na udarcu, ali uopće nije imao mišića, nikakva leđa, tanke noge… Stvarno smo imali puno posla pred sobom. Ali očito je bilo, vidjeli smo odmah da ima nešto posebno u sebi", otkrio je Ferrero.