Trener Milana nakon utakmice sa Zvezdom: 'Ako trebam dovesti klince iz juniora, učinit ću to'

Talijanski Milan svladao je srpskog prvaka Crvenu Zvezdu na svom San Siru s 2:1 u šestom kolu Lige prvaka. Bila je to još jedna u nizu neuvjerljivih utakmica sedmerostrukog europskog prvaka, a Milan je pobjedu izvukao tek pred kraj utakmice kontroverznim golom Tammyja Abrahama.

Trener Rossonera, Portugalac Paulo Fonseca, nije bio nimalo zadovoljan, a to je jasno dao do znanja na konferenciji za medije nakon utakmice: "Znam da ja naporno radim svaki dan i dajem sve od sebe da naučim ovu momčad. Ne znam mogu li svi reći da rade isto. Imamo ambiciju da damo sve od sebe kad dođemo ovamo, a nismo to učinili. Imamo obvezu dati sve od sebe. Svakome se može dogoditi loše dodavanje, ali ovo je teško za gledati. Ja nikad neću stati, moja savjest je čista. Ako moram, dovest ću klince iz juniorske momčadi ili iz Milana Futuro bez ikakvih problema"

Milan igra vrlo slabu sezonu pa tako u talijanskoj Serie A drži tek sedmo mjesto s 12 bodova manje od vodeće Atalante, dok su u Ligi prvaka na 12. mjestu s četiri pobjede i dva poraza u šest utakmica. Podsjetimo, jučer je izašla i vijest kako je klub napustio sportski direktor Antonio D'Ottavio.

