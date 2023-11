Varaždin dočekuje Hajduk nakon što su iz kluba sa sjevera zemlje izvijestili o problemima s karcinom glavnog trenera Marija Kovačevića. "Želim mu puno zdravlja i hrabrosti, puno sreće. Dao mu bog zdravlja i nadam se da će sve biti dobro", kazao je Karoglan prije nego li je krenuo s press konferencijom.

"Igrali smo tek 14 kola, zanemariv je to uzorak. Tek malo više od trećine. Ni blizu nismo kraja, sve je u bod, a Dinamo ima dvije utakmice manje. Fokus je na nama da budemo bolji. Nemamo razloga da letimo, imao puno posla. Idemo utakmicu po utakmicu, jer svaka je teška u ovoj ligi. Prije nekoliko kola smo bili pokojni, a sada smo favoriti. Niti samo sada favoriti, niti smo onda bili pokojni. Zadnji sam na svijetu koji će poletjeti. Gledam i druge momčadi kako igraju i ne smatram se favoritom", jasno je kazao Karoglan.

Može li se osječkih 45 produžiti na 60 ili možda 90 minuta?

Analizirali smo, gledali, ali duža je tema u pitanju. Bavit ćemo se s tim, jer primarno moramo biti bolji s loptom s obzirom da u nekim situacijama koristiš loptu kao defenzivni alat. To je jedan od ključeva, jer ako možeš stiskati 45 minuta, možeš i 70 minuta.

Koji je razlog padova u igri, kao da igračima fali svježine? Je li možda u pitanju pretreniranost?

Nemam savršeni odgovor na to pitanje. Izvukli smo četiri-pet točaka, ali nešto se pita i protivnika. Nisam zadovoljan tranzicijom. Moramo bolje trčati tranziciju.

Koja je tajna prvog poluvremena sa Osijekom?

Pritisli smo visoko, bili blizu lopte, odlično surađivali. Pokušavamo sakriti mane, istaknuti ono dobro.

Kada ste zatvarali posljednje utakmice jeste li se prisjetili dvoboja sa Lokomotivom i Belupom iz prošle sezone?

Nisam zatvarao u Osijeku, u tom dvoboju sam htio ulaskom još jednog napadača otići po drugi pogodak. U Koprivnici sam zatvarao dvoboj, ali moj cilj je uvijek postići još jedan pogodak. Što se tiče utakmica iz prošle sezone, znam da sam pogriješio u Kranjčevićevoj. Bio sam ljut na sebe. Ako tražite savršenog trenera, ja nisam taj.

Nije Karoglan savršen, ali niže pobjede bez obzira na način kojim se ostvaruju. Hoćete li protiv Varaždina ponovno posegnuti za pragmatičnom porukom "sredstva ne biraju cilj"? Hoćete li zatvarati utakmicu ako vodite 1:0?

Pobjeda je najvažnija. Zato je odgovor pozitivan.

Hajduk bez okolišanja kreće po četvrtu prvenstvenu u nizu. Za susret sa Varaždinom nema Mikanovića, Ferra i Melnjaka.

Dolček je bio ozlijeđen, zato nije konkurirao u Osijeku, ali vraća se za Varaždin. Vušković je bio na klupi u Osijeku, konkurira i dalje. Imam tri stopera koji su na vrhunskom nivou, a Vušković je četvrti.. Ako bude trenutak, nagradit ćemo ga.

Varaždin ima osam neriješenih, ali redom su to bile utakmice sa puno zgoditaka što bi sugeriralo kakav bi susret mogli gledati u nedjelju poslijepodne na Poljudu.

Jedina momčad koja je uzela bod na Rujevici. To je ekipa koja koristi vratara kao libera u igri. Jako dobro igraju "trećeg čovjeka", moram priznati da neke stvari rade bolje od drugih u ovoj ligi. Trener koji odlično radi, igraju se nogometa i dobro ime ide. Dinamo im je izjednačio u 94. minuti. Imaju jako dobra razigravanja, rasterećeni su, uvijek je glavobolja kako ih stisnuti. Svi koji igraju protiv Varaždina imaju isti problem, rijetki su koji su ih pritisli.

Petu utakmicu imate u 16 dana. Koliko je opasna, jer s druge strane dolazi rasterećeni protivnik?

Neću spominjati umor. Umoran je onaj koji kopa. Ono o čemu pričamo, da je sljedeća najbitnija, moraš potvrditi break. Bilo bi idealno da ciklus zaokružimo u pozitivnom tonu, sa novom pobjedom.

Je li Hajdukov fokus pred Varaždin najviše na napadu?

Nismo primili pogodak, ali da sam zadovoljan, zaista nisam, Ne gledam samo obranu kroz podatak jesam li primio pogodak. Nije obrana samo zadnja linija. Zato radimo na svim segmentima igre. Reprezentativna stanka će nam sigurno koristiti, više ćemo se baviti sa igrom.

Imate li dojam da suparnici protiv Hajduka igraju puno motiviranije?

"Nemam taj dojam, jer svi su svako kolo motivirani. Neće ni Dinamo imati medeni mjesec u Rijeci. Držim da su svi motivirani i protiv Rijeke, Dinama i Hajduka. Svi žele igrati protiv većih klubova, a mi nosimo dodatnu dimenziju, jer imamo najviše navijača na tribinama. Liga je superozbiljna, svi su napravili iskorak u odnosu na prvih nekoliko kola. Liga je jako zanimljiva i izjednačena, neka se tako i nastavi dalje.

Stalno u Varaždinu ima bivših igrača Hajduka?

"To su momci koji tamo traže priliku za probijanje. Tamo je bio Tonio (Teklić. nap.a.). Sada su tamo Šego i Škaričić. Uvijek ima tamo naših momaka, tamo se probijaju. Znamo kako je teško kada se okolo moraš ‘tući‘, probijati. Sigurno iz Hajduka imaju fundamente. Treba imati i malo sreće u nogometu da se to sve poklopi. Moramo zadržati break. Uvijek je priča kako Đokovića mnogi skoro dobiju, kako zna držati break, ili kada mu uzmu break onda ga on odmah vrati nazad. Veliki klub zna napraviti isto tako. Ovu bi utakmicu bilo idealno dobiti i završiti ciklus u dobrom tonu. Imam ludu vjeru u momke. Netko je jednom pametno rekao da je nogomet zbroj odluka, da ni sam na terenu."

